Başkan Büyükkılıç’tan ödüllü proje ‘Hospice’ incelemesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sağlık alanında Türkiye’ye örnek olan ve doktor camiası tarafından ödüle layık görülen Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi (HOSPİCE) projesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi’nin sağlık yatırımları içerisinde önemli bir yer tutan ve tıp alanındaki bilim insanları tarafından beğeni ile karşılanarak İstanbul Üniversitesi DoktorClub Awards 2022 Türkiye’nin Sağlık Ödülleri’nde ‘Yılın Yenilikçi Uygulaması’ kategorisinde birincilik ödülü alan Hospice projesi tamamlanma aşamasına gelirken, Başkan Büyükkılıç gerçekleşen çalışmaları yerinde denetledi.

“Tamamlandığında insanımıza, sağlık sektörümüze ve şehrimize büyük katkılar sağlayacak”

Kayseri’yi sağlık turizminin gözdesi haline getirmeye yönelik yatırımları ile dua alan ödüllü projeler ortaya koyan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, projelerin yürütülmesinde ve tamamlanmasında da gayret gösteriyor. Bu kapsamda inşa sürecindeki projelere sık sık inceleme ve denetim ziyaretleri gerçekleştiren Büyükkılıç, “Şehrimizde sağlık alanında birçok önemli ve özel projelere imza attık. Bu değerli projelerden biri olan ve kanser hastalarımız ile yakınları için özel önem taşıyan Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi’mizde devam eden çalışmaları inceledik” dedi.

Projede çalışmalar hızlı bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Bu değerli projelerden biri olan ve kanser hastalarımız ile yakınları için özel önem taşıyan Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi’mizi inceleme ziyaretinde bulunduk. Tamamlandığında vatandaşlarımıza önemli bir sağlık hizmeti sunacak projemiz, insanımıza, sağlık sektörümüze ve şehrimize büyük katkılar sağlayacaktır” ifadelerinde bulundu.

Dereceye giren tek büyükşehir belediyesi projesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Hospice projesi, geride kalan süreçte, İstanbul Üniversitesi DoktorClub Awards 2022 Türkiye’nin, 85 bin hekimden oluşan büyük jüri heyeti tarafından değerlendirilen ve 17 kategoride 73 projenin finale kaldığı yarışmada, 73 finalist arasında sadece yerel yönetim olan tek Büyükşehir Belediyesi projesi olmuştu.