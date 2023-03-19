Başkan Büyükkılıç’tan Elbistan’da Kurulacak Modern Kentte İnceleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine AFAD iş birliği ile kurulacak olan 100 konteynerlik modern kentin inşaat alanında incelemelerde bulundu. İncelemeleri esnasında açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, “Elbette Kahramanmaraş ile olan kardeşliğimiz, hukukumuz sadece merkezinde değil ilçelerinde de devam ediyor” dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından Başkan Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda bölgede depremin yaralarını sarma çalışmalarını hızla sürdüren büyükşehir belediyesi, konteyner kent ve Elbistan Kayseri Çarşısı’nın ardından şimdi de Elbistan ilçesinde 100 konteynerlik modern bir kent inşa ediyor. Büyükkılıç, geçtiğimiz günlerde çalışmalarına başlanan deprem bölgesi Elbistan ilçesine kurulacak olan 100 konteynerlik modern kentin inşaat alanında incelemelerde yaparak gelinen son durum hakkında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman’dan bilgi aldı. Yeni modern kent alanında açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak yaraları sarmaya devam ettiklerini belirterek, “Bir kez daha gerek depremde gerekse sel felaketinde rahmetli olan canlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Özellikle 18 Mart Çanakkale Şehitlerini anma yıl dönümü vesilesiyle tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz” dedi. Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin Kahramanmaraş ile kardeşliğine vurgu yaparak; “Elbette Kahramanmaraş ile olan kardeşliğimiz, hukukumuz sadece merkezinde değil ilçelerinde de devam ediyor. Elbistan’da hatırlanacağı üzere 100 esnafımıza hizmet edecek olan çarşımızı hayata geçirdikten sonra şimdi de yine burada 100 konteynerlik bir yaşam merkezi oluşturuyoruz. Buradaki eğimden dolayı da gerekli çalışmaları ona uygun şekilde yapıyoruz. Şuanda altyapı hizmetleri tamam, 50 tanesinin temeline oturacak şekilde altyapısı oluşturuldu. Diğerlerini de yapıp 100’e tamamlayacağız ve inşallah en kısa zamanda burada oturacak olan kardeşlerimize teslim edeceğiz” diye konuştu. Yeni modern kentin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunan Büyükkılıç, yüklenici firmaya ve emeği geçenlere teşekkür ederek, Kayserili hayırseverleri de hayırla yâd etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda depremin yaralarını sarma çalışmaları çerçevesinde Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 100 konteynerlik modern kent kurma çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi, konteyner kentin inşasında kısa sürede 50 konteyner konutun altyapı ve temel sistemini hazır hale getirdi. AFAD iş birliği ile hayata geçirilecek modern konteyner kentte depremzede ailelere oturma odası, mutfağı, yatak odası ile banyo ve tuvaleti bulunan konteyner evler teslim edilecek.