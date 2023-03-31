Başkan Büyükkılıç’a "yeni tramvay hattı" teşekkürü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Mobilyacılar Odası, Erciyes KSS Yapı Kooperatifi ve KUMSmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Sarıkaya, İldem’den Mobilyakent’e kadar uzanan yeni tramvay hattı için Başkan Büyükkılıç’a teşekkürlerini iletti.

Kayseri Mobilyacılar Odası, Erciyes KSS Yapı Kooperatifi ve KUMSmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya ile beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da hazır bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Biz Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak anılırız ama biz sizleri temsil etmek adına Kayseri’nin kendisiyiz” dedi. Büyükkılıç, birlik, beraberlik mesajı vererek, “16 ilçe belediye başkanı kardeşimiz ile el ele, aynı zamanda kurum ve kuruluşlarımızla, Ticaret Odamız, Sanayi Odamız, Borsamız, organize sanayilerimiz, sivil toplum teşkilatlarımız, serbest bölgemiz ve en önemlisi sizlerden oluşan hayırseverler kervanı olarak nitelendirdiğimiz iş adamlarımızın oluşturduğu bu güzellik ve dinamizm şehrimizin sesi oluyor, nefesi oluyor” diye konuştu. Deprem bölgesinde kendisinden söz ettiren şehir olduklarının altını çizen Başkan Büyükkılıç, “Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Belediyecilik hizmetleri bağlamında, Sayın Valimizin o bölgeye görevlendirilmesinin ardından, biz de genel sekreter yardımcımızı köprü oluşturmak suretiyle eşlik etmesi için görevlendirdik. Oraya vardığımızda ise hep söyledikleri, ilk gördüğümüz Kayseri’mizin kurum ve kuruluşlarından bahsederek, aklınıza ne geliyorsa ilçelerimiz dâhil hep bizlerden söz ettiler” ifadelerini kullandı.

DEPREM BÖLGESİNE İLK ULAŞAN ŞEHİR KAYSERİ OLDU

Deprem bölgesine ilk giden belediyenin Kayseri Büyükşehir Belediyesi olduğunu, ilk konteyner kentin, ilk konteyner çarşının Kayseri tarafından hayata geçirildiğini vurgulayan Büyükkılıç, “Aslında görevimizi yaptık, yapmamız gerekeni yaptık. Devletimiz zaten tüm kurum ve kuruluşlarıyla ilk andan itibaren ordaydı. Kahramanmaraş Belediye Başkanı kardeşimiz, zaten biz kardeş olarak eşleştirilmiştik. Adeta her pozisyonda teşekkür etti ve dua etti” şeklinde konuştu.

“KAHRAMANMARAŞ’TA 40 ADET KUNDURACININ ÇARŞISINI YAPIYORUZ”

Kahramanmaraş’ta 40 adet kunduracının çarşısının yapıldığını hatırlatan Büyükkılıç, deprem bölgelerinin tamamına yardım eli uzatıldığını vurgulayarak, “Yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar hakkında hep gayret ediyoruz. Kahramanmaraş’ta 40 tane kunduracının çarşısını yapıyoruz. İlk yaptığımız Elbistan’daki çarşı Türkiye’de ses getirdi. Adeta bir terapi merkezi oldu. Herkesin dertleştiği, buluştuğu, orada Kayseri Çarşısı açınca etraftaki esnaflar da canlandı. Bu proje herkes tarafından ses getirdi. Şunu gözlemledim Türk insanının gerçekten başı sıkıştığı zaman içinden bir o kadar daha güç çıkıyor” diye konuştu.

KUMSmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya da Başkan Büyükkılıç’a emeklerinden dolayı teşekkür ederek, “Birebir biz de dinledik, gerçekten çok gururlandık. Ellerinize sağlık, Allah razı olsun” dedi.

Sarıkaya ayrıca, İldem’den Mobilyakent’e kadar uzanan yeni tramvay hattı için de Başkan Büyükkılıç’a teşekkürlerini iletti.

Ziyaret sonunda günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.