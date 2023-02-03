Başkan Büyükkılıç: “Türkiye’nin her yerinden Erciyes’e geliyorlar”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen Erciyes Kayak Merkezi’nde yerli ve yabancı turistlerle buluştu. Başkan Büyükkılıç, Türkiye’nin her yerinden kayak severlerin Erciyes’e geldiğini belirterek, “Bütün pistlerimiz dolu. Erciyes Kayak Merkezi bunu hak ediyor” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin turizm gözdesi, dağcılık ve kış sporları alanında 112 kilometrelik 41 kayak pisti ve 19 mekanik tesisi ile Türkiye’nin önemli merkezlerinden birisi olan Erciyes Kayak Merkezi’ni ziyaret etti. Büyükkılıç, kayak severlerle dolup taşan Kayseri Erciyes Kayak Merkezi’nde yerli ve yabancı turistlerle bir araya geldi. Şehir dışından Erciyes Kayak Merkezi’ne ziyarete gelen kayak tutkunları, yapılan yatırımlar ve hizmetlerden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.

“Bütün pistlerimiz dolu”

Erciyes Kayak Merkezi’nin gördüğü ilgiyi değerlendiren Başkan Büyükkılıç, “İnşallah önümüzdeki günlerde de kar daha fazla yağacak diye umuyoruz, dua ediyoruz. Çünkü kar bizim için çok önemli, bir bereket vesilesi. Allah’a şükürler olsun o manada Erciyes’imiz bembeyaz gelinliğine büründü ama bu gelinliğine bürünmüş Erciyes, kayak merkezinde kayakçılarla anlam taşır. Şuanda da bütün pistlerimiz dolu, vatandaşlarımız şehir içinden şehir dışından, yurt dışından gelmek suretiyle kayak pistlerimizden yararlanıyorlar. Tamamına yakını neredeyse şehir dışından geliyor” diye konuştu.

“Turizmin amiral gemisi böyle bir tesis ülkemiz ve şehrimiz için büyük bir kazanım”

Büyükkılıç, sahip olduğu imkânlar ve potansiyel ile Erciyes’i turizmin amiral gemisi olarak nitelendirerek, “19 mekanik tesisiyle, 41 pisti ile 112 kilometre pist uzunluğuyla turizmin amiral gemisi olan böyle bir tesisin ülkemiz için şehrimiz için büyük bir kazanım olduğunu bir kez daha paylaşıyoruz. Kayakçı dostlarımıza sağlıklı, huzurlu, kayak dileklerimizi buradan paylaşıyoruz. Hava güzel, güneş pırıl pırıl, kar o biçim, geriye kayak yapmak kalıyor” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir’den kayak kültürünü geliştirecek çalışmalar

Kayseri’de kayak kültürünün gelişmesi yönünde özverili çalışmalar yaptıklarına değinen Başkan Büyükkılıç, “Hafta içi olmasına rağmen her yer dolu ve pistlerimiz hakikaten çok zengin. Sömestr tatilinin de bir bakıma kazanımı. Kayserili hemşehrilerimiz de değişik zamanlarda geliyorlardır. Birazda kayak kültürü Kayserimizde arzu ettiğimiz seviyede değil de diyebiliriz. Onu da sağlamak için kayak kurslarımız var. O konuda gerekli özveride de bulunuyoruz. Daha da teşvik etmeye, gençlerimizi yüreklendirmeye inşallah devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Büyükkılıç, Türkiye’nin her yerinden Erciyes’e gelen misafirlere nereden geldiklerini sorduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“81 ilden neredeyse gelenleri duyduk. Yurt içinden, yurt dışından misafirlerimiz var. Nereden geldiklerini sorduğumda, 19’uncu kişi olarak 1 tane Kayserili bulabildim. O da bizleri keyiflendiriyor, sevindiriyor. Demek ki bu şehre, dışarıdan gelenler kayak için geliyor. Erciyes Kayak Merkezi bunu hak ediyor. Misafirlerimize hoş geldiler, sefalar getirdiler diyorum.”

Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi’nde kayakseverleri seyrederek, vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğraf çekindi. Başkan Büyükkılıç’a, Erciyes ziyaretinde Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı da eşlik etti.