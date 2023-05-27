Başkan Büyükkılıç, Bünyan’da yapımı tamamlanan kadın kooperatifi binasını inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin Bünyan’da yapımını tamamladığı kadın kooperatifleri için hazırlanan binada incelemelerde bulundu.

Kadın girişimini desteklemek ve kadın istihdamına katkı sunmayı amaçlayan Kadın Girişimi Kooperatifleri, Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile ilçelerde yaygınlaşmaya devam ediyor. Bu çerçevede kadın girişimci kooperatiflerine desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Bünyan ilçesinde kadın kooperatiflerine özel bina hazırladı.

Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanan binada incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, “Bünyan’da Büyükşehir Belediyesi olarak yapımını tamamladığımız ve kadın kooperatiflerimiz için hazırladığımız binada incelemelerde bulunduk” diye konuştu.

Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile kadın girişimi ve istihdamını desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Büyükkılıç, kadınların aktif iş gücüne katılımlarını sağlamayı, ilçelerde yaşayan kadınların istihdamını artırmayı sürdüreceklerinin altını çizdi.