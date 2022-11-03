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Aynı takımdaki ikiz futbolcular ilgi odağı oluyor
Kayseri Mustafa Onur Sümengen U-18 Ligi takımlarından MAKFİT Spor’un ikiz oyuncuları sahada verdikleri mücadele ile dikkat çekiyor.
KAYSERİ 03.11.2022, 13:48 03.11.2022, 13:59
Mustafa Onur Sümengen Sezonu U-18 Ligi B Grubu’nda mücadele eden MAKFİT’in ikizleri dikkatleri üzerinde topluyor. Oynadıkları mevki olarak birbirlerine tamamen zıt olan ikizler, “Zıt olduğumuz tek nokta oynadığımız mevki. Birimiz sol açık oynarken, bir diğerimiz ise sağ bek pozisyonunda mücadele veriyor. Bunun dışında ters olduğumuz bir durum yok” dedi.
MAKFİT’in ikiz oyuncuları Emre Kurtoğlu ve Mehmet Kurtoğlu, futbolu çok sevdiklerini ve aynı takımda forma giydikleri için de çok mutlu olduklarını söyledi.