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Akaryakıt kaçakçılarına darbe
KAYSERİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN ÇALIŞMALARDA 15 BİN LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLİRKEN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.
KAYSERİ 28.05.2023, 15:46
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 15 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre KOM ekipleri tarafından sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 15 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınarak işlemler için emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.