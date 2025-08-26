Türkiye’yi haftalardır etkisi altına alan bunaltıcı sıcaklıklar yavaş yavaş yerini serin havaya bırakıyor. Meteoroloji’den gelen son tahminlere göre, özellikle yurdun kuzey kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek. Güney ve Doğu bölgelerde ise yüksek sıcaklıklar kısmen etkisini sürdürecek.

Karadeniz’e Yağış Uyarısı

Özdemirci, Karadeniz kıyılarında önümüzdeki günlerde sağanak yağışların görüleceğini belirterek, “Salı günü Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında aralıklı sağanak bekliyoruz. Çarşamba ve Perşembe günleri de Trabzon ve Rize çevrelerinde yağış sürecek. Marmara ve Kuzey Ege’de ise kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgâr etkili olacak” dedi.

3 Büyükşehir İçin Hava Durumu

Ankara: Üç gün boyunca az bulutlu ve açık. Gece 15-16 derece, gündüz ise 29 derece sıcaklık bekleniyor.

İstanbul: Az bulutlu, yağış beklenmiyor. Gece 20-21 derece, gündüz 27-28 derece. Kuzeyli rüzgâr etkili olacak.

İzmir: Açık ve az bulutlu. Gece 20-22 derece, gündüz ise 34-35 derece. Kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgâr devam edecek.

“Vatandaşlar Dikkatli Olsun”

Özdemirci, özellikle rüzgârın etkili olacağı Marmara ve Kuzey Ege’de vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Böylece Türkiye, uzun süredir etkili olan kavurucu sıcaklıklara veda ederek sonbahar serinliğine doğru ilk adımı atmış olacak.