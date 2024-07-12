Şirket, Bursa’nın Nilüfer İlçesindeki mülkiyeti Bainbridge Gayrimenkul Ticaret A.Ş.’ye ait olan ve halen CarrefourSA (CRFSA) Bursa AVM olarak kullanılmakta olan 100.000 metrekarelik gayrimenkulün %70'ini kapsayan satın alma işleminin, Bainbridge Gayrimenkul’ün %70'inin satın alımıyla tamamlandığını bildirdi.

Gayrimenkul üzerinde Bainbridge Gayrimenkul Ticaret A.Ş. ile Atış Yapı Sanayi Ticaret Ltd. Şti. arasında “Hasılat Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi” düzenlenerek ön protokol, tarafların imzaladığı Niyet Mektubu ile tamamlandı. Atış Yapı’nın bu sözleşmeyle elde edilecek proje hasılatının asgari 900.000.000 dolar değerinde olacağını garanti ettiği açıklandı. Katılımevim, Atış Yapı’nın Bursa’da söz konusu arsa üzerinde konut, hotel ve açık hava konseptli alışveriş merkezinden oluşan çok amaçlı gayrimenkul projesi hayata geçireceğini duyurdu.

Karma inşa projesi ile yüksek gelir beklentisi

Proje, "Hasılat Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi" kapsamında inşa edilecek olan çok amaçlı karma projeden oluşacaktır. Bu proje ile sağlanacak hasılat paylaşımının ise %55 oranında Atış Yapı'ya, %45 oranında Bainbridge Gayrimenkul şirketine ait olması konusunda mutabakata varıldı.

Bainbridge Gayrimenkul Ticaret A.Ş. isimli şirketin sermayesinin %70'ine Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. sahip olduğundan dolayı bu hasılat paylaşımından Katılımevim olarak asgari 283.500.000 dolar gelir elde etmeyi planlıyor. Bu kapsamda Atış Yapı, planlanan bu proje hasılatının altında kalması halinde eksik kalan hasılat bedelini karşılayacağını şirkete kabul ve taahhüt etti.