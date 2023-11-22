Katılım Emeklilik, İstanbul’da Grand Tarabya Oteli’nde gerçekleşen buluşmada iş ortağı brokerlerini ağırladı. Katılım Emeklilik üst düzey yöneticileri ile brokerlerin üst düzey yöneticilerinin bir araya geldiği yemekte sektöre ve iş birliklerine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Katılım Emeklilik için banka dağıtım kanallarından sonra en önemli iş ortaklarının brokerler olduğunu söyleyen Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek şirketin yüksek müşteri memnuniyetinde brokerlerin payına dikkat çekti. Ayhan Sincek, “Brokerlerimizle 2019’dan bu yana artan iş ortaklığımız sayesinde markamızı her geçen gün daha yukarı taşıyoruz. Türkiye’de brokerlerimiz dahil 1000’den fazla noktada katılımcılarımızın ihtiyaçlarına çözüm üretir durumdayız. Burada sağladığımız sinerji sayesinde sağlık sektöründeki yerimiz her geçen yıl daha da güçleniyor. Ağustos ayı itibarıyla sağlık sektöründe yıllık bazda yüzde 156’lik bir büyüme gözlemlenirken, Katılım Emeklilik olarak yüzde 430’luk büyüme oranıyla rekor büyümeye imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Faizsiz sigortacılıktaki ilklerimizle ve sunduğumuz ayrıcalıklı hizmetle bizi tercih eden katılımcılarımızın teveccühü sayesinde kısa sürede sektörün en büyük 10 şirketi arasına girdik.” dedi.

Türkiye genelinde kesintisiz hizmet

Katılım Emeklilik’in 10’uncu kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlandıklarını dile getiren Sincek, 10 yıllık yolculuklarını anlattı ve “Katılım Sağlık” adıyla markalaştırdıkları sağlık sigortaları ile birçok başarıya imza attıklarını dile getirdi. Sincek, “2017 yılında sektöre Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile attığımız ilk adımın hemen akabinde özel sağlık sigortası ürünlerimizi de katılımcılarımıza sunmaya başladık. Bugün itibarıyla Türkiye genelinde sigortalılarımıza kesintisiz hizmet veriyoruz. Sektöre kazandırdığımız ilklerden Sağlık İletişim Merkezimiz ve sağlık mobil uygulamamız gibi ayrıcalıklarımızla sigortalılarımız yedi yirmi dört bize ulaşabilir, kolaylıkla işlemlerini yapabilir. Katılım Emeklilik olarak sağlık tarafındaki gelişmeleri yakından takip ederek, hayatın her alanına dokunan yenilikçi ürünler ile katılımcılarımıza ürün ve hizmet sunmaya odaklanıyoruz. Geride bıraktığımız 10 yılın bize kattığını deneyimle daha büyük başarılara imza atmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Her branşta çözüm üreterek iş ortaklarımızın yanındayız

Brokerler ile güçlü iş birliğini büyütüp, hizmet ağını daha da genişletmek istediklerinin altını çizen Ayhan Sincek, “4 branşta 60 farklı ürünle hayatın her alanına dokunuyoruz. Sağlık Sigortaları, Hayat-Ferdi Kaza Sigortaları ve Bireysel Emeklilik ürünlerinin tamamında brokerlerimizin müşteri taleplerini karşılayabilir ve teklif oluşturabilir durumdayız. Fiyat, hizmet kalitesi, süreklilik konusunda rekabetçi ve yenilikçi yaklaşımımızla iş ortağımızın sahada elini güçlendiriyoruz. Müşteri odaklı yaklaşımımız ve yüksek satış sonrası hizmet kalitemizle iş ortaklarımızın her zaman yanındayız. Brokerlerimizden müşteri ihtiyaçlarına yönelik aldığımız geri bildirimler bizlere çok faydalı oluyor.” diye konuştu.