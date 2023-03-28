Kastamonu’nun Tosya ilçesinde köprü bariyerine çarparak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Tosya karayolu Özboyu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tosya istikametinde seyir halinde olan A. E. (32) yönetimindeki 41 AHD 943 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde köprü bariyerleri ve ağaçlara çarparak yan yattı.

Kazada sıkışan sürücü, Tosya Belediye İtfaiyesi ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.