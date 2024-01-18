Kastamonu Üniversitesi Tosya Meslek Yüksekokulu’nda öğrencilere, "CNC Yüzey İşleme Eğitimi" ve "Mobilya Optimizasyon Eğitimi" verildi.

Kastamonu Üniversitesi Tosya Meslek Yüksekokulu, Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisas Koordinatörlüğü ile Ahşap Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi işbirliğiyle düzenlenen "CNC Yüzey İşleme Eğitimi" ve "Mobilya Optimizasyon Eğitimi" katılımcılara geniş bir perspektif sunarak başarıyla tamamlandı.

Eğitim çerçevesinde katılımcılara malzeme bilgisi, tasarım, CAD-CAM konularında teorik bilgiler verilirken, aynı zamanda uygulama aşamalarında da yetkinlik kazandırıldı. Doç. Dr. Ümmü Karagöz İşleyen, Doç. Dr. Önder Tor ve Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Karamanoğlu gibi uzman eğitmenlerin rehberliğinde gerçekleşen eğitimde, CNC ebatlama makineleri üzerinde pratik beceriler kazanıldı.

Ahşap Araştırma Geliştirme ve İnovasyon Merkezi tasarım laboratuvarında ve üretim alanında düzenlenen eğitimde, katılımcılara malzeme bilgisi, maliyet hesabı ve optimizasyon konularında detaylı bilgiler verildi. Eğitmenlerin rehberliğinde, CNC ebatlama makinelerinde uygulamalar gerçekleştirilerek, katılımcıların becerileri artırıldı.