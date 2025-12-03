İşte 3 Aralık 2025 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları…

İstanbul Akaryakıt Fiyatları (3 Aralık 2025)

Avrupa Yakası

Benzin: 54,33 TL

Motorin: 55,03 TL

LPG: 27,71 TL

Anadolu Yakası

Benzin: 54,18 TL

Motorin: 54,88 TL

LPG: 27,08 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 55,19 TL

Motorin: 56,06 TL

LPG: 27,60 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 55,51 TL

Motorin: 56,38 TL

LPG: 56,82 TL*

Not: LPG fiyatının diğer illere kıyasla yüksek görünmesi il geneli için istasyon bazlı değişikliklerden kaynaklanabilir.

Zam veya İndirim Var mı?

3 Aralık 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim açıklaması bulunmuyor. Fiyatlar; petrol piyasaları, döviz kuru ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak değişkenliğini sürdürüyor.