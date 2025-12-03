İşte 3 Aralık 2025 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları…
İstanbul Akaryakıt Fiyatları (3 Aralık 2025)
Avrupa Yakası
Benzin: 54,33 TL
Motorin: 55,03 TL
LPG: 27,71 TL
Anadolu Yakası
Benzin: 54,18 TL
Motorin: 54,88 TL
LPG: 27,08 TL
Ankara Akaryakıt Fiyatları
Benzin: 55,19 TL
Motorin: 56,06 TL
LPG: 27,60 TL
İzmir Akaryakıt Fiyatları
Benzin: 55,51 TL
Motorin: 56,38 TL
LPG: 56,82 TL*
Not: LPG fiyatının diğer illere kıyasla yüksek görünmesi il geneli için istasyon bazlı değişikliklerden kaynaklanabilir.
Zam veya İndirim Var mı?
3 Aralık 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim açıklaması bulunmuyor. Fiyatlar; petrol piyasaları, döviz kuru ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak değişkenliğini sürdürüyor.