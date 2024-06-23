“Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde” olma vizyonuyla başta Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya olmak üzere dünyada en fazla tercihe dilen markaları arasında yerini alan Karsan, Lüksemburg Hidrojen Vadisi’nin (LuxHyVal) açılışında yerini aldı.

“Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde” olma vizyonuyla dünyada toplu ulaşımın elektrikli ve otonom araçlara dönüşümünde öncü rol oynayan Karsan, geleceğin teknolojisi hidrojeni kullanmaya başlayan ilk üreticiler arasında yer alıyor. Lüksemburg Hidrojen Vadisi’nin (LuxHyVal) açılışına katılan Karsan, daha yaşanabilir bir dünya ve sürdürülebilir gelecek hedefleri doğrultusunda doğadan ilham alarak ürettiği hidrojen teknolojisine sahip e-ATA HYDROGEN aracını sergiledi. Karsan e-ATA HYDROGEN’in açılışta yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, “Karsan olarak, LuxHyvAL'in toplu taşıma filosunun yüzde 10’unu hidrojenli araçlardan oluşturma hedefini destekleyen bu projenin bir partneri olmaktan mutluluk duyuyoruz. Lüksemburg’da e-ATAK modelimizle geçtiğimiz yıl yüzde 38’lik pay ile elektrikli otobüs pazarının lideri konumunda yılı kapattık. Sıfır emisyon hedeflerimiz doğrultusunda toplu taşımaya katkı sağlamaya aralıksız devam ederken, hidrojen teknolojisinde de önemli adımlar atıyoruz. Hidrojen yakıtlı araçlar, küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadelede büyük bir avantaj olarak görüldüğünden, özellikle Avrupa Birliği sıfır emisyonlu araçların benimsenmesini teşvik etmek için ciddi politikalar ve destekler sunuyor. Biz de e-ATA HYDROGEN gibi sınıfının en iyi özelliklerine sahip araçlarımızla bu dönüşümde öncü olmayı hedefliyoruz” dedi.

Toplu ulaşımda sıfır emisyon vurgusu!

Avrupa Birliği heyeti, bakanlık ve belediye temsilcileri, Sales Lentz ve Karsan firmalarının yöneticileri ile çok sayıda basın mensubunun katılımlarıyla gerçekleşen törende Karsan, hedef pazarlarından biri olan Lüksemburg’daki etkinlikte, katılımcılara ve ziyaretçilere çevre dostu ulaşım çözümlerinin ötesini e-ATA HYDROGEN modeliyle tanıttı. Marka böylece, daha yaşanabilir bir dünya ve sürdürülebilir bir gelecek hedefleri doğrultusunda doğadan ilham alarak ürettiği ve yeşil hidrojen teknolojisine sahip e-ATA HYDROGEN ile sıfır emisyon vurgusu yapmış oldu. Pazarın elektrikli toplu taşıma dönüşümüne öncülük eden operatörlerinden Sales Lentz ile iş birliğini büyük bir başarı ile devam eden Karsan, Luxemburg’taki elekrikli otobüs pazarının lideri konumunda. Açılışta sergiledikleri Karsan e-ATA HYDROGEN’in büyük ilgi gördüğünü söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, “LuxHyVal, depolama ve dağıtım da dahil olmak üzere yerel üretimden kullanıma kadar tüm değer zinciri boyunca yeşil hidrojen girişimlerini yaygınlaştırmayı ve mevcut veya planlanan altyapılarla bağlantı kurmayı amaçlıyor. Karsan olarak, doğa dostu hidrojenin mobilite alanındaki kullanımı konusunda partner olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Hedef, toplu taşımanın yüzde 10’unun hidrojen teknolojisine dönüşmesi!

Karsan’ın, “Mobilitenin geleceğinde bir adım önde” olma vizyonu ile elektrikli, hidrojen ve otonom olarak 3 farklı teknolojiyi bir arada sunabilen tek marka olduğunu vurgulayan Okan Baş, şöyle devam etti: “Karsan olarak, LuxHyvAL'in toplu taşıma filosunun yüzde 10’unu hidrojenli araçlardan oluşturma hedefini destekleyen bu projenin bir partneri olmaktan mutluluk duyuyoruz. Lüksemburg’da e-ATAK modelimizle geçtiğimiz yıl yüzde 38’lik pay ile elektrikli otobüs pazarının lideri konumunda yılı kapattık. Sıfır emisyon hedeflerimiz doğrultusunda toplu taşımaya katkı sağlamaya aralıksız devam ederken, hidrojen teknolojisinde de önemli adımlar atıyoruz. Hidrojen yakıtlı araçlar, küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadelede büyük bir avantaj olarak görüldüğünden, özellikle Avrupa Birliği sıfır emisyonlu araçların benimsenmesini teşvik etmek için ciddi politikalar ve destekler sunuyor. Biz de e-ATA HYDROGEN gibi sınıfının en iyi özelliklerine sahip araçlarımızla bu dönüşümde öncü olmayı hedefliyoruz.”

