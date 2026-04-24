Karar, Bursa KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz araştırmaları sonucu hazırlanan raporun ardından onaylandı. Atış şirketlerinden O.C.’ye devredilen taşınmazların aynı gün içinde A.G. ve Ş.N.Y.’ye aktarılması 'hayatın olağan akışına aykırı' bulundu. A.G.’nin bekar, herhangi bir çalışma kaydı olmayan biri olması ve 13 taşınmazı satın almasının ekonomik olarak mümkün görünmemesi dikkat çekti. S.A. isimli şahsa devredilen 14 taşınmazın bedelleri ile gönderilen paralar arasında ciddi tutarsızlıklar olduğu, ayrıca Atış hesaplarından S.A.’ya 5 milyon dolar gönderildiği tespit edildi. Z.E. isimli şahsa devredilen fonların, konkordato kararından yalnızca 20 gün önce 7 kat düşük fiyata satıldığı belirlendi.



74 milyon 500 bin liraya alınan lüks yatın, önce 26 milyon liraya bir turizm firmasına devredildiği, ardından farklı şirketler üzerinden dolaştırılarak aynı turizm firması tarafından 152 milyon 500 bin liraya satışa çıkarıldığı ortaya çıktı. KOM raporunda tüm bu işlemler "muvazaalı" ve "mal kaçırmaya yönelik" olarak değerlendirildi. Mahkeme, şüpheli devirler ve olağan dışı para hareketleri nedeniyle el koyma kararını onayladı.