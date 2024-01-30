Kare kodlu plaka uygulaması araç ve sürücü bilgilerine ulaşılmasını kolaylaştıracak

Araçlarda sahte plakaların önüne geçmek amacıyla 1 Ocak itibariyle karekod uygulaması yürürlüğe girdi. Plakadaki il kodu ve harflerin arasında yer alacak olan karekod, gerekli durumlarda araç ve sürücü bilgilerine daha hızlı ulaşılmasını sağlayacak. 12 haneli bir seri numarasıyla birlikte işlenecek olan karekodlar sayesinde araçların seri numarası, üretim yeri ve üretim tarihi gibi birçok önemli bilgiye erişilebilecek. Kullanımda olan plakaların değiştirilmesi için herhangi bir gereklilik bulunmazken, yılbaşı itibariyle tescil ettirilen tüm plakalara karekod işlenmesini zorunlu hale getirildi. Alınan kararı değerlendiren ekspertiz firması yetkilileri ve galericiler ise araç denetimlerinin ve kontrollerini kolaylaşacağını ifade ederek uygulamayı yerinde bulduklarını belirtti.

Geçtiğimiz yıllarda California’da dijital plaka uygulaması yürürlüğe girmişti

Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) bağlı yaklaşık 40 milyon nüfusa sahip California eyaletinde de 2018 yılında sınırlı sayıda araçla test edilen dijital plaka uygulaması 2022 yılında yasal hale gelmişti. Milyonlarca araç sürücüsünün kullanımına sunulan monokromatik ekranlar aracılığıyla araç bilgileri otomatik olarak güncelleniyor. 5 yıl kullanım ömrü olan küçük bir pilden güç alan dijital plakaların araç ticaretlerinde kayıt işlemleriyle uğraştırmayarak sürücülere büyük kolaylık sağladığı biliniyor.

“Araç denetimleri ve kontrolleri çok daha sağlıklı bir şekilde olacak”

Experix Kurumsal Oto Ekspertiz firmasının genel koordinatörü Alperen Temizyürek, bu sistemin daha öncesinde ticari araçlarda kullanıldığını dile getirdi. Yeni alınan kararla birlikte 1 Ocak itibariyle alınan tüm araçların plakalarında karekod bulunmasının zorunlu olduğunu aktaran Temizyürek, “Dijitalleşmenin sonucunda bütün bilgiler plakalara işlenen karekodla görülebilecek. Artık araç denetimleri ve kontrolleri çok daha sağlıklı bir şekilde olacak. Zaten günümüzde bütün veri bilgileri dijital ortamlara taşınıyor. Otomotiv sektörü de buna ayak uyduruyor, gün geçtikçe biz de dijitalleşiyoruz. Uygulama 1 Ocak itibariyle başladı, bundan sonra trafiğe tescil olan bütün araçlar karekodlu plakayla trafiğe çıkacaklar. Eski marka ve model araçlar da yine tekrar plaka değişimi olduğu zaman karekod ile tescil yaptıracaklar. Bu da denetim mekanizmasını güçlendirecek, hızlandıracak. En büyük avantajı güvenlik kontrolleri diyebiliriz. Emniyet teşkilatının kontrolleri esnasında işlemler rahatlayacak. Bilgilerin buradan denetimi ve bilgi aktarımı kolaylaşacaktır. Onun haricinde bizlere yani ekspertiz firmalarına ilerleyen günlerde bunlarla ilgili yetkiler verilecektir. Buradaki bilgileri görüp, müşterilere daha rahat ve daha net bilgiler aktarabileceğiz. QR kodları okuttuğumuz zaman araçla ve sahibiyle ilgili bilgilere erişim olacaktır. Tabii bu bilgiler kişinin şahsi bilgilerini koruyarak aktarılacaktır. Bununla ilgili ilerleyen süreçlerde düzenlemeler ve yetkilendirmeler muhakkak yapılacaktır” dedi.

“Bu karekod sayesinde emniyet araç ve sürücü bilgilerine daha kolay ulaşacak”

Galerici Mutlu Saygın ise ilk karekodlu plakalarını bastırdıklarını söyleyerek, “Yeni bir araç aldık. Aracın plakası yabancı plakaydı. Emniyetten plakamızı bastırdık. Bastırması gayet kolay, 15 dakika içerisinde teslim aldık. Bu karekod sayesinde emniyet araç ve sürücü bilgilerine çok kolay ulaşabilecek. Önceden tek tek sisteme girerken ya da ruhsata bakarken bir zaman kaybına uğruyorlardı. Bu şekilde artık bilgilere daha kolay ulaşabilecekler. Teknoloji açısından gayet iyi bir uygulama. QR kodu okuttukları zaman aracın şasi, motor numarası ve rengine kadar hepsi çıkacak” şeklinde konuştu.