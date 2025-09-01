18. kez düzenlenecek Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı, 19–21 Kasım tarihleri arasında Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde lojistik sektörünü bir araya getirmeye hazırlanıyor. logitrans fuar organizatörü EKO Fuarcılık Genel Müdür Yardımcısı E. Seren Ünsaç, karayolu lojistiğinin artan önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Türkiye, Avrupa ile Asya’yı bağlayan Orta Koridor üzerindeki stratejik konumu sayesinde karayolu taşımacılığında bölgesel bir merkez olarak öne çıkıyor. Avrupa ve batı blokları, tedarik zincirlerini kısaltmak, karbon ayak izini azaltmak için bile Türkiye’yi tercih ediyor. Ayrıca, yeni teknolojik gelişmeler yalnızca verimliliği artırmakla kalmıyor; karayolu taşımacılığının sektördeki rolünü güçlendirerek dönüşümlerin de önünü açıyor.”

Dijitalleşmeyle Güçlenen Karayolu Lojistiği

Ünsaç sözlerine şöyle devam etti. “Dijital gelişmeler tüm sektöre olduğu gibi karayolu taşımacılığına da yeni olanaklar sunuyor. Katılımcıların yapay zekâ destekli rota optimizasyonu, sürdürülebilir enerji çözümleri, akıllı takip sistemleri, filo yönetimi yazılımları vb. teknolojik trendleri yakından takip etmeleri ve iş stratejilerini bu doğrultuda güncellemeleri de büyük önem taşıyor.” Ünsaç, “Yabancı yatırımlar için stratejik bir üs olarak öne çıkan logitrans buluşması, yalnızca karayolu taşımacıları için değil, tüm sektör paydaşları için mükemmel bir platform sunuyor. Katılımcı firmalara, global ağın avantajlarıyla geniş kitlelere tanıtım olanağı ve sektör trendlerini izleme fırsatı yaratıyoruz. Bu sayede katılımcılar en yeni trendleri ilk elden öğrenir, fırsatları ilk elden yakalama imkanı bulurlar.” sözleriyle fuarın önemine dikkat çekti.

Soğuk Zincir, İklim Kriziyle Daha da Kritik Hale Geliyor

Soğuk zincir lojistiğinin önemine dikkat çeken Ünsaç, “İklim krizi ve ormansızlaşmanın da etkisiyle sıcaklıklarda anormal artışlar görülüyor. Bu durum, önemi büyük olan soğuk zincir lojistiğini daha da kritik bir alan hâline getiriyor. Teknolojik gelişmelerle etkinlik ve verimliliği artan, katma değeri yüksek bu alan, gelecekte sektörde daha fazla odaklanılacak ürün gruplarından biri olacağa benziyor.” dedi. Ünsaç, “Soğuk zincir lojistiğinin küresel ölçekte hızla büyüdüğünü, 2025’te 436 milyar USD olan pazarın, 2034’te 1.4 trilyon USD’ye ulaşmasının öngörüldüğünü de belirtti.

Gaziantep, İskenderun Limanı’na Bağlanıyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ihracatını güçlendirecek kritik bir altyapı projesi için imzalar atıldı. Gaziantep’teki ihracatçıları Amanos Dağları’nın altından geçecek her biri 20 kilometre uzunluğunda 3 tünel ile İskenderun Limanı’na bağlayacak proje, bölgenin lojistik ve ihracat kapasitesine önemli katkı sağlayacak. Projenin startı, Ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenecek törenle verilecek. Tamamlanmasının ise 2031 yılına hedeflendiği açıklandı. Tünel, Gaziantep ve çevresindeki üreticilerin maliyetlerini düşürecek ve liman erişimini büyük ölçüde kolaylaştıracak.

Avrupa ile Yakın Doğu arasında mükemmel bir köprü olan İstanbul'da; lojistik, telematik ve taşımacılığın tüm değer zincirindeki geniş ürün ve hizmet yelpazesini içeren fuar, tüm sektör paydaşlarını yine aynı çatı altında buluşturacak.