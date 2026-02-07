Karadeniz'de av sezonunun açılmasıyla birlikte balıkçıların ağlarını dolduran ve vatandaşın yüzünü güldüren hamsi, kış ortasında yerini diğer balık türlerine bıraktı. Sezonun ilk aylarında yoğun avlanan hamsinin miktarı azalınca kilogram fiyatı 200 liraya kadar yükseldi. Hamsinin yokluğunda ağlara bolca takılan istavrit ise tezgahlarda 100 liradan alıcı bulmaya başladı. Mezgitin kilogram fiyatı ise iriliğine göre 350 ile 400 lira arasında değişiyor.

28 yıllık balıkçı Ali Tanrıverdi, yaşanan istavrit bolluğuna dikkati çekerek, "Hamside sezon başındaki kadar bolluk yok. Yaklaşık 3-4 ay çok çıktı ve satıldı. Bu sebeple hamsi bitti gibi diyebiliriz. Bundan sonra da zaten az olur. İnsanlar hamsiye doydu" dedi.

Fiyatlara da değinen Tanrıverdi, "Fiyatlar oldukça iyi. İstavritin kilosu 100 TL, hamsi 200 TL, mezgit 350-400 TL civarında. Havaların mevsim normalleri dışında ılık gitmesinin balığın olup olmamasıyla ilgisi yok. Sezon başında denizden bol balık çıktığı şimdi azaldı. Denizin soğuk-sıcak olmasının balığın azalmasıyla alakası yok" diye konuştu.