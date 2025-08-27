Doğu Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, yaklaşık 50 gırgır teknesinin bir kısmının hazırlıklarını tamamladığını, bir kısmının ise son rötuşları yaptığını belirterek şunları söyledi:

“Denizde az da olsa numune palamutlar görünmeye başladı. Bu durum iklim şartlarıyla doğrudan ilgili. Küçük balıkçıların oltalarına ve uzatma ağlarına yaz hamsisinin vurması da bizi sevindiriyor. Sezona istavrit ve palamutla giriyoruz; hamsi ise bu işin kaymağıdır.”

Türkiye balıkçılığının yüzde 60-70’ini hamsinin oluşturduğunu hatırlatan Mutlu, hamsinin hem yurtiçinde hem de ihracatta büyük talep gördüğünü vurguladı:

“Hamsi sofralara doğrudan katkı sağlıyor. İnsanlar uygun fiyatla balık alabiliyor, bu da hem ekonomi hem vatandaş için büyük önem taşıyor.”

“Palamut daha da artabilir”

Geçtiğimiz sezon palamudun oldukça bol olduğunu anımsatan Mutlu, bu yıl da şartların uygun olması halinde aynı tabloyla karşılaşılabileceğini ifade etti:

"Bu iş tamamen iklimsel ve deniz sıcaklıklarıyla bağlantılı. Eğer hava uygun giderse, palamutun daha yoğun şekilde ortaya çıkmasını bekliyoruz. Şu an denizde az da olsa işaretler var, bu da bizi umutlandırıyor."

Yeni sezondan beklentilerinin yüksek olduğunu dile getiren Mutlu, 38 kooperatif ve yaklaşık 50 gırgır teknesiyle Karadeniz’de avcılık yapacaklarını belirterek, “Balıkçılarımıza bereketli, kazançlı ve sağlıklı bir sezon diliyorum” dedi.