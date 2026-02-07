Ülke ekonomisinin en önemli sektörlerinden turizm alanında projeleriyle adından söz ettiren Ata Turizm’in halka arzında talep toplama tarihleri 11-12-13 Şubat olarak belirlendi. Pay başına 11,20 TL sabit fiyatla talep toplanacak olan halka arz, Borsa İstanbul’da gerçek manasıyla turizm sektöründe hizmet veren en önemli halka arzlardan biri olma özelliğini taşıyor.

1971 yılında kurulan ve 55 yıldır Türkiye'nin pek çok bölgesinde önemli turizm projelerine imza atarak büyüyen Dorak Turizm Gayrimenkul ve Yatırımları Holding A.Ş.’nin 21 iştirakinden biri olan Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk San. Dış Tic. A.Ş.’nin halka arzında talep toplama tarihleri 11-12-13 Şubat olarak belirlendi.

Halka arz sonrasında Şirket payları Borsa İstanbul’un Yıldız Pazar’ında ATATR kodu ile işlem görecek; faaliyet konuları ve temas ettiği iş paydaşları itibariyle turizm sektörü kavramını gerçek manada en iyi şekilde temsil eden Şirket, bundan hareketle de turizm sektöründeki en önemli halka arzlardan olma hedefindedir.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin liderliğinde toplam 39 aracı kuruluştan oluşan konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek olan halka arzda Ata Turizm’in sermayesinin 562.845.890 TL’den 802.845.890 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 240 milyon TL nominal değerli pay sermaye artırımı, mevcut ortak Tan Turizm Havayolu Taşımacılık Bilgisayar Elektronik Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.’nin sahibi bulunduğu 40 milyon TL nominal değerli payın da ortak satışı yoluyla satışa sunulması suretiyle toplam 280 milyon TL nominal değerli paylar, pay başına 11,20 TL fiyatla halka arz edilecek. Halka arzın 3.136.000.000 TL büyüklükte olması hedefleniyor.

Halka arzdan elde ettiği kaynağı sahip olduğu çok kıymetli opsiyon hakkını kullanmak için değerlendirecek olan firma, söz konusu opsiyon hakkı ile bağlantılı olarak da çok kıymetli taşınmazları aktifine almanın yanısıra devam eden faaliyetleri için işletme sermayesi gereksiniminde kullanmayı hedeflemektedir. Şirket, halka arz sonrasında yüzde 34,9 oranında halka açıklığa sahip olacak.

Arkasında 50 Yılı Aşkın Tecrübe Var

İstanbul Kadıköy’de küçük bir A grubu seyahat acentesi olarak Japonya’dan getirdiği turistlerle ülkemizde ‘kültür turizmi’ yaparak faaliyetine başlayan şirket, bugün yatırımcı kimliği ile otel işletmeciliği, restoran işletmeciliği, sıcak hava balonculuğu, turistik perakende mağazacılığı ve madencilik alanlarında faaliyet göstermektedir.

Şirket doğrudan ve iştirakleri aracılığıyla toplamda 456 oda kapasitesine sahip; Crowne Plaza Istanbul Old City Otel, DoubleTree by Hilton Avanos, Sacred Mansion, Sacred House ve Cihangir Suits olmak üzere 5 otel işletmektedir.

2025 yılı verilerine göre Ata Turizm bünyesindeki oteller, Türkiye genelindeki ortalama doluluk oranının % 10 üzerinde bir performans sergileyerek dikkat çekmektedir.

Dorak Grubu’nun 50 ülkeden yıllık 300.000 kişiye ulaşan turist getirme kapasitesi, bu başarının en önemli faktörlerinden biri olarak öne çıkıyor. Holdingin güçlü incoming operasyonları sayesinde, oteller hem fiyat ortalamasında hem de doluluk oranlarında sektörün üzerinde bir performans göstererek pozitif yönde ayrışıyor. Grup, özellikle 10 yılda 2 milyon turist, 2 milyar USD tutarında döviz girdisi sağlamıştır.

Kapadokya’da ve İstanbul’da yeme – içme sektöründe, kendi markaları olan Han Restoran, Evranos Restoran, Sur Balık Cihangir, Sur Balık Kuşadası ve Take Sushi’nin(2) yanı sıra Mado(2), Cappa Masa, Kıyı Cafe, EspressoLab ve Midyeci Ahmet gibi ulusal markaların yer aldığı toplam 12 restoran ve kafe işletmesi ile hizmet veriyor.

2009’dan bu yana en önemli gelir kaynaklarından birisi olan, Kapadokya’da Kayzer/Kapadokya Balon ve Mesosphere Balon şirketleri aracılığıyla, turistik sıcak hava balon uçuşları da gerçekleştiriyor.

Perakende sektöründe deri, giyim, aksesuarları ve seramik ürünlerinin satışını yapan Şirket’in, turistik aktivite ve online acente hizmetleri de bulunuyor. Ek olarak Şirket’in ticari işletmesi olan Dorak Madencilik’e ait Sivas’ta 92,7 hektar büyüklüğünde taş (bazalt/oniks) ocağı bulunuyor.

55 yıllık tecrübesi ve birçok farklı ülkeden oluşan misafir/müşteri portföyü ile ürün ve hizmet sunan firma, reel anlamda ülkeye döviz girdisi sağlıyor.

Ülkemize Net Döviz Kazandırıcı İş Modeline Sahip

Müşteri profilinin %80’ini 40’tan fazla ülkeden gelen turistlerden oluşması nedeniyle Türkiye’ye net döviz kazandırıcı bir iş modeline sahip olan şirket, kur ve enflasyon korumalı nakit akışı sağlıyor.

Ata Turizm’in yarattığı iş modelini ülkemizin bacasız sanayisi ve en fazla döviz kazandırıcı sektörü durumunda olan turizm sektöründe, döviz kazanımını maksimize etmek amacıyla birbirini tamamlayan sinerjik faaliyetlerden oluşturulmuş bir iş modeli olarak tanımlayan Dorak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü, “Ata Turizm’in bir diğer gücü ise hizmet verdiği turist profilinin ülkemize gelen diğer turistlerden farklı olarak kişi başı harcama ortalamalarının en az % 50 daha fazla olmasıdır. Bu da Ata Turizm’in daha kaliteli bir turist kitlesine hizmet verdiği ve ülkemize daha fazla döviz kazandırdığı anlamına geliyor” ifadesinde bulunmaktadır.

Nevşehir’in ekonomisine sağladıkları istihdam ve yarattıkları toplam ekonominin önemli bir büyüklüğe ulaştığına dikkat çeken Körükçü “Şirketin en yoğun yatırımlarının bulunduğu iki ilden birisi olan Nevşehir hem ülkemizin turizmde en önemli çekim merkezlerinden birisi hem de sahip olduğu çok ciddi büyüme potansiyeli ile ilerleyen yıllarda da şirketimizin büyümesinde lokomotif olma özelliğini sürdürecek” diye ekliyor.

Kapadokya'da güçlü bir grup olmanın sağladığı stratejik avantajlar ve deneyim ile Ata Turizm, sektördeki konumunu daha da güçlendirmeyi ve turizm alanındaki katkılarını artırmayı hedeflemektedir.