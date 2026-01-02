Düzce'nin Akçakoca ilçesi açıklarında balıkçılar tarafından avlanan dev orkinos, Samsun'a getirildi. Atakum'daki balık tezgahına indirilen dev balık, 8 balıkçının yardımıyla forklift kullanılarak zorlukla tezgaha yerleştirildi. Dev balığı gören vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak bol bol fotoğraf çekti.



Hayatlarında ilk kez bu büyüklükte bir balık gördüklerini belirten vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kilogramı 400 TL'den satışa sunulan orkinosun parça parça satılacağı öğrenildi.



Balıkçı Emir Kaan Tunçer ise yaptığı açıklamada, "Palamudun dedeleri diye tabir edilen bir balıktır. Buraya indirmesi de çok zor oldu, forklift aracı ile indirdik. Samsun halkına sergiliyoruz. Şu anda Samsun'da bu balıktan sadece bir tane var. Omega 3 bakımından çok faydalı bir balık. Parça parça satacağız. Dükkanımız anayol üzerinde olduğu için sürücüler balığa bakarken kazaya karıştıklarını söylüyor. Yoldan geçenler durup fotoğraf çekiyor. Bu balığı yakalaması ve tutması gerçekten çok zor bir iş. Samsun'a ilk defa böyle bir balık geldi" dedi.