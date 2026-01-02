Artışa En Büyük Katkı Kamu ve Vergi Ödemelerinden Geldi

Toplam harcama tutarındaki artışa en yüksek katkı 20,7 milyar TL ile “Kamu/Vergi Ödemeleri” harcama grubundan geldi. Yıl sonu vergi ve kamu yükümlülüklerinin etkisi, bu kalemdeki güçlü yükselişi öne çıkardı.

Kartlı Harcamalarda En Fazla Artış Gösteren Gruplar

Harcama gruplarındaki haftalık oransal değişimler incelendiğinde, kartlı harcamalarda en yüksek artış gösteren kalemler şu şekilde sıralandı:

Kamu/Vergi Ödemeleri: %71,77

Diğer (Tasnif Dışı) Harcamalar: %26,49

Doğrudan Pazarlama: %14,32

Bu veriler, özellikle zorunlu ödemeler ve sınıflandırılamayan harcamalarda belirgin bir ivmelenmeye işaret etti.

Harcamaların En Çok Azaldığı Gruplar

Öte yandan bazı harcama gruplarında haftalık bazda düşüşler yaşandı. En yüksek kartlı harcama azalışı yüzde 8,41 ile “Hizmet” grubunda kaydedildi. Bu grubu izleyen diğer düşüş gösteren kalemler ise şöyle oldu:

Benzin ve Yakıt İstasyonları: %5,17

Yapı Malzemeleri, Hırdavat ve Nalburiye: %4,12

TCMB verileri, yılın son haftalarına yaklaşılırken kartlı harcamalarda artış eğiliminin sürdüğünü, özellikle kamu ve vergi kaynaklı ödemelerin toplam harcamaları yukarı taşıdığını ortaya koydu. Buna karşılık hizmet ve akaryakıt gibi bazı sektörlerde harcama zayıflığı dikkat çekti.