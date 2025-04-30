Toplantıya Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlık ederken, Amasya Valisi Önder Bakan ev sahipliğinde, Çorum Valisi Ali Çalgan, Tokat Valisi Abdullah Köklü ve ajansın kurul üyeleri katıldı. Toplantıda 2025 yılı fizibilite programı çerçevesinde, katma değerli üretim ve turizm odaklı başvurular değerlendirilirken, 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Belgesi ışığında bölgeye uygun yeni proje başlıkları da masaya yatırıldı.

Yeşil Dönüşüm İçin Kapsamlı Eğitim Programı

Toplantının öne çıkan gündem maddelerinden biri, Yeşil OSB Sertifikasyon Projesi oldu. OKA ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Karadeniz Bölge Koordinatörlüğü iş birliğiyle yürütülecek proje kapsamında OSB’lerin çevresel etkilerinin azaltılması, sürdürülebilir kaynak yönetimi, enerji verimliliği ve sosyal performans gibi alanlarda uluslararası standartlara ulaşması hedefleniyor.

Süreç, 24 Nisan’da OSB ve TSE yetkililerinin katıldığı bir webinar ile duyuruldu. Ardından 6 Mayıs itibarıyla TS EN ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemi) ve TS EN ISO 50001 (Enerji Yönetim Sistemi) gibi temel standartlara yönelik eğitimler başlayacak. Ayrıca TS EN ISO 19011 Entegre İç Tetkik Eğitimi ve düzenlenecek çalıştaylarla 21 OSB’ye toplamda 84 belge kazandırılması planlanıyor.

Sanayide Rekabet Gücünü Artıracak

Projenin, OSB’lerin yönetim ve izleme kapasitelerini güçlendirerek sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlaması bekleniyor. Aynı zamanda iklim değişikliği risklerinin yönetimi, sosyal paydaşların haklarının gözetilmesi ve ekonomik verimliliğin artırılması da sertifikasyon sürecinin odak noktaları arasında yer alıyor.

OKA tarafından sağlanacak fizibilite, teknik ve mali desteklerle, bölge sanayisinin hem çevresel hem de ekonomik açıdan rekabet gücünün artması hedefleniyor. Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla uyumlu bu adım, Orta Karadeniz’i yeşil dönüşüm yolunda öncü bölgelerden biri haline getirecek.