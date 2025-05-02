Tarım alanlarının ilin yarısını kapsadığı Ordu’da, özellikle fındık üretimindeki lider konumuyla dikkat çeken şehir, bu fuarla birlikte tarım ve hayvancılık sektöründeki son yenilikleri bölge üreticileriyle buluşturmayı amaçlıyor. Fuar, tarım teknolojilerinden hayvancılığa, fındık üretiminden ekipman ve hizmet çözümlerine kadar geniş bir yelpazede ürün ve hizmeti bir araya getiriyor.

Açılışa Ordu Valisi Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi ile çok sayıda sektör temsilcisi ve üretici katıldı.

Protokol üyeleri, fuar alanındaki stantları gezerek firmalardan bilgi aldı. Toplamda 100 firmanın ve 250'den fazla markanın katılım gösterdiği fuar, bölge ekonomisine katkı sağlamayı ve üreticilere yeni iş fırsatları sunmayı hedefliyor.

Karadeniz Ordu Tarım, Hayvancılık ve Fındık Fuarı, 3 Mayıs Cumartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek.