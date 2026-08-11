Karabük Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında 60-64 yaş arasındaki emeklilere şehir içi ulaşımda yüzde 50 indirim uygulanacağını duyurdu.

Karabük Belediyesi tarafından hayata geçirilen yeni uygulamayla, 60-64 yaş aralığındaki emekliler şehir içi toplu ulaşım hizmetlerinden tam ücret üzerinden yüzde 50 indirimli yararlanabilecek.

Emekli vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve aile bütçelerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen uygulama kapsamında kent içi ulaşım kartı altyapısında gerekli güncellemeler tamamlandı. Sistem entegrasyonunun ardından 60-64 yaş grubundaki emekliler indirimli ulaşım hizmetinden yararlanmaya başladı.

Uygulamadan yararlanan emekliler, düzenlemeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Çetinkaya: 'Büyüklerimizin hayatını kolaylaştırmak istiyoruz'

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, emeklilerin hayatını kolaylaştıracak çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, 'Bu şehrin yükünü yıllarca omuzlamış, alın teriyle yarınlarımızı inşa etmiş değerli büyüklerimize ne yapsak azdır. Dolayısıyla bu şehre emeğiyle değer katan kıymetli büyüklerimizin hayatını kolaylaştırmak istedik. 60-64 yaş arası emeklilerimize yönelik başlattığımız bu yüzde 50 ulaşım indirimiyle onların bütçelerine bir nebze de olsa katkı sağlamayı amaçladık.' dedi.

Kart güncellemelerinin tamamlanarak sistemin aktif hâle getirildiğini ifade eden Çetinkaya, 'Şehrimize hizmet ederken hemşehrilerimizin refahını ve mutluluğunu merkeze alan projelere imza atmaya devam edeceğiz. Tüm emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum.' diye konuştu.

Uygulamanın, Karabük'te 60-64 yaş arasındaki emeklilerin şehir içi ulaşım giderlerine katkı sağlaması hedefleniyor.