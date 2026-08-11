Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Darende Kaymakamı Ömer Sirkeci ile birlikte çarşı esnafını ziyaret ederek hayırlı işler diledi.

Esnafla sohbet eden Başkan Bozkurt ve Kaymakam Sirkeci, esnafın talep ve önerilerini dinledi. Ziyaretlerde vatandaşlarla da bir araya gelen Bozkurt, esnafın ilçenin ekonomisi ve sosyal hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Darende'nin geleceği için esnafla birlikte çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Bozkurt, 'Her bir esnafımızın emeğinde Darende'nin üretkenliği, her bir selamında ise bu güzel şehre duyulan aidiyet ve sevgi var. Bizler için kıymetli olan bu gönül bağını güçlendirmek, esnafımızın sesini dinlemek ve Darende'miz için birlikte çalışmaktır. Darende'yi güzelleştiren ve geleceğe taşıyan; alın teriyle çalışan, üreten ve şehrine sahip çıkan kıymetli insanlarımızdır' diye konuştu