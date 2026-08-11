Söke Belediyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı Kitabevi, özellikle KPSS'ye hazırlanan gençlerin yoğun ilgisiyle Temmuz ayında 2 bin 156 öğrenciyi ağırladı.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan'ın öncülüğünde hizmete sunulan kitabevi, öğrencilerin ders çalışabilecekleri, araştırma yapabilecekleri ve kitap okuyabilecekleri huzurlu ve konforlu bir ortam sunuyor. Özellikle sınav dönemlerinde büyük ilgi gören kitabevi son dönemde KPSS hazırlık sürecinde de gençlerin yoğun olarak tercih ettiği mekan oldu. Kitabevinde, öğrencilerin araştırmalarını kolaylıkla gerçekleştirebilmeleri için kesintisiz ve ücretsiz internet hizmeti sağlanıyor. Ayrıca ücretsiz çay ikramı da sunulan tesiste öğrenciler, çalışma aralarında bahçede dinlenme imkanı buluyor.

'Haftanın 6 günü hizmet veriyor'

Söke Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Prof. Dr. İlber Ortaylı Kitabevi, pazar günleri ve resmi tatiller hariç haftanın 6 günü, 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Söke Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; kitabevine gösterilen yoğun ilgiden duyulan memnuniyet dile getirilerek, sakin ve huzurlu bir ortamda ders çalışmak, araştırma yapmak veya kitap okumak isteyen tüm vatandaşlar kitabevine davet edildi.