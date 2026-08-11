Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, Türkiye'nin uzun yıllardır büyük bedeller ödediği bir meselenin çözümü konusunda tarihi bir eşikten geçmekte olduğunu dile getirdi.

DİSİDER Başkanı Akbaş, TBMM'de kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair 12 maddelik kanun teklifinin Türkiye'nin terör sorununu geride bırakması, toplumsal bütünlüğünü güçlendirmesi ve geleceğe daha büyük bir güvenle yürümesi açısından önemli ve tarihi bir adım olarak değerlendirdiklerini söyledi. Akbaş, 'DİSİDER olarak, sürecin ilk gününden itibaren Terörsüz Türkiye hedefini güçlü bir şekilde destekledik. Çünkü inanıyoruz ki terörün sona ermesi yalnızca güvenlik açısından değil; ekonomi, yatırım, istihdam, turizm, ihracat ve bölgesel kalkınma açısından da Türkiye'nin önünde yeni bir dönemin kapısını açacaktır. Özellikle Güneydoğu Anadolu ve Diyarbakır açısından bu sürecin anlamı çok daha büyüktür. Huzurun ve güvenin kalıcı hale gelmesi; üretimin, yatırımın ve girişimciliğin önünü açacak, bölgenin sahip olduğu büyük potansiyelin Türkiye ekonomisine daha güçlü şekilde kazandırılmasını sağlayacaktır. Artık geçmişin sorunlarıyla geleceğin fırsatlarını birbirinden ayırmanın zamanıdır. Türkiye yeni bir hikaye yazıyor. Bu hikayenin temelinde; barış, kardeşlik, demokrasi, hukuk, güçlü ekonomi ve ortak gelecek olmalıdır. Bu tarihi süreçte ortaya konulan siyasi iradeyi ve Türkiye'nin terörsüz bir geleceğe ulaşması yönündeki kararlılığı kıymetli buluyoruz. Özellikle Diyarbakır ve bölgemiz için bu yeni dönemin çok büyük fırsatlar barındırdığına inanıyoruz. Kalıcı güven ortamıyla birlikte bölgemizin üretim kapasitesinin, ihracatının, turizminin ve yatırım potansiyelinin çok daha güçlü bir noktaya taşınmasını bekliyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, TBMM'de sorumluluk üstlenen tüm milletvekillerine, siyasi partilere, devlet kurumlarına ve sürece katkı sunan bütün aktörlere teşekkür ediyoruz' dedi.

Silahların tamamen susması, şiddetin sona ermesi ve Türkiye'nin ortak geleceğinin güçlenmesi yönünde ortaya konulan her türlü yapıcı iradenin değerli olduğuna inandıklarını söyleyen Akbaş, sözlerine şöyle devam etti:

'Artık kaybettiğimiz yılları değil, kazanacağımız geleceği konuşmalıyız. DİSİDER olarak biz de iş dünyası adına bu yeni dönemin güçlü bir parçası olmaya; daha fazla yatırım, daha fazla üretim, daha fazla istihdam ve daha güçlü bir Diyarbakır için çalışmaya devam edeceğiz. Terörsüz Türkiye, güçlü ekonomi ve ortak gelecek için DİSİDER olarak bu tarihi sürecin yanındayız'.