Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, tüm emeklilerin toplu taşıma ve su kullanımlarından ücret alınmayacağını açıkladı.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, düzenlediği basın toplantısında emeklilere yönelik yapılan değişikliğe dair açıklamalarda bulundu.

Seçim süreci içerisinde zaman zaman yalan söylentilerin ortaya çıktığını belirten Vergili, “Yıpratmak için 65 yaş üstü bedava olan otobüs ücretlerini seçimden sonra kaldıracakmış. Mahalle gezilerinde sık sık bu sorularla karşılaşmaya başladık. Biz bu güne kadar vermiş olduğumuz hiç bir sözü istismar etmedik veya yerine getiremediğimiz hiç bir söz olmadı. Bu otobüslerin gerçek alınış sebebi de 65 yaş üstüne bedava şehir içi seyahatini sağlamaktı, önceliği buna bağlıydı” dedi.

Vergili, aldıkları karar doğrultusunda emeklilerin maaşlarına iyileştirme yapılana kadar tüm emeklilere yönelik yapılan değişiklikle ilgili şunları söyledi: “İlerleyen günlerde emeklilerin durumlarıyla ilgili hükümet farklı kararlar alıp, iyileştirmeler yapacaktır. Bizde bu iyileştirmeler yapılana kadar Karabük Belediyesi olarak hesaplarımızı inceledik. Emeklilerimizin maaşlarında iyileştirmeleri tamamlanana kadar tüm emeklilere su ücreti bedava olacak ve toplu taşıma da bedava olacak.”