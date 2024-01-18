Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Sözen, 2023’te yaşanan sel afeti nedeniyle gelen 103 milyon 462 bin TL ödeneğin afet çalışmaları çerçevesinde kullanıldığını açıkladı.

Başkan Sözen, 2023 yılı Temmuz ayında yaşanan ve ardından Karabük İl Özel idaresi tarafından sel afeti çerçevesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. 2023 sel afeti çerçevesinde 103 milyon 462 bin TL ödeneğin afet çalışmaları çerçevesinde kullanıldığını, kamu yatırımlarında en hızlı hareket eden kurum olduklarını söyledi.

Sözen, "Karabük İl Özel İdaresi tarafından Karabük ili menfez ve köprü çalışmaları çerçevesinde; ilçelerimizde 63+1 menfezden 36 menfezde çalışmalar tamamlanmıştır. 18 menfezde çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca Eskipazar Köyceğiz köprüsünü tamamlamış olup vatandaşımızın hizmetine sunulmuştur. Merkez ilçemizde; 6 adet menfezin tamamı, 1 adet istinat duvarı, 1 adet 8 metre 1000 ebadında koruge boru, 100 metre Keltepe geo duvar yapımı, 2 adet beton kanal ve 1 adet beton ağırlıklı duvar tamamlanmıştır. Eflani ilçemizde; 2 adet kutu menfez, 1 adet taş tahkimat (445,5 ton), 24 metre 1000 ebadında koruge boru çalışması tamamlanmıştır. Eskipazar ilçemizde; 1 adet köprü, 10 adet kutu menfez, 2 adet 30 metre 1000 ebadında, 1 adet 12 metre 800 ebadında ve 2 adet 36 metre 600 ebadında koruge boru çalışması tamamlanmıştır. 2 adet kutu menfezin çalışmaları devam etmektedir. Ovacık ilçemizde; 6 adet kutu menfez, bin 300 metrekare beton parke tamamlanmıştır. Safranbolu ilçemizde; 3 adet kutu menfez, 1 adet 24 metre uzunluğunda 1000 ebadında koruge çalışmaları tamamlandı. 1 adet kutu menfez çalışmaları yüzde 85 oranında devam etmektedir. Yenice ilçemizde; toplam 24 adet kutu menfez işinin 9 tanesi tamamlanmıştır. 2 adet kutu menfezin yapım işi devam etmekte olup, 13 adet kutu menfez işine başlanacaktır. Toplam 11 adet koruge boru yerleştirilmesi işinin 5 tanesi tamamlanmıştır" dedi.

Yaşanan sel afeti sonrası 6 ay gibi kısa bir sürede 63 menfez çalışması ve 1 adet köprü yapımını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunulduğunu vurgulayan Başkan Sözen, "Çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. 2023 sel afetinin yaralarını büyük ölçüde sarmış bulunmaktayız. Bizim temel amacımız köy yollarında güven, kalite ve konforu artırarak köylerimizin daha modern bir hale gelmesidir. Bu minvalde çalışmalarımıza azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. İl Genel Meclis üyelerimiz ile birlikte uyum içerisinde vatandaş odaklı bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz" diye konuştu.