93 Paravan Şirket Üzerinden Dev Vurgun

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve MASAK’ın yürüttüğü çalışmalarda, Kapalıçarşı’daki bazı firmaların suç örgütlerine ait yasa dışı gelirleri yasal bankacılık sistemine entegre ettiği belirlendi. Nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar gibi suçlardan elde edilen gelirlerin, değerli maden ve döviz ticareti yapan şirketler üzerinden aklandığı tespit edildi.

Operasyonla Çökertildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul başta olmak üzere 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, F.Ö.’nün de aralarında bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı. Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, şüphelilerin tüm mal varlıklarına el koydu.

Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerle ilgili soruşturma sürerken, yetkililer kara para aklama faaliyetlerine yönelik denetimlerin daha da sıkılaştırılacağını belirtti.