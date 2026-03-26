Edinilen bilgiye göre, Çorum Boğazkale Tapu Müdürü V.S.'nin Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) üzerinden hukuksuz şekilde sorguladığı tespit edildi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce başlatılan idari soruşturma kapsamında V.S., görevinden uzaklaştırıldı.

Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan V.S., emniyetteki işlemlerinin ardından Sungurlu Adliyesi'ne sevk edildi. Şahıs "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak" suçlamasıyla çıkarıldığı Sungurlu Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.