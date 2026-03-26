Soruşturmanın, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan suç duyurusu üzerine başlatıldığı belirtildi. İncelemelerde, bazı finansal işlem platformlarının Türkiye’de yetkisiz şekilde faaliyet yürüttüğü ve yatırımcılara izinsiz aracılık hizmeti sunduğu tespit edildi. Özellikle kaldıraçlı alım-satım işlemlerinin, farklı şirketler üzerinden açılan banka hesapları aracılığıyla gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Operasyon kapsamında İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul merkezli olmak üzere Ankara ve Muğla’da eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Aralarında Bayramoğlu’nun da bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen şüphelilerden Bayramoğlu, savcılık ifadesi sonrası tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Mahkeme, suçlamaların niteliğini dikkate alarak Bayramoğlu’nun tutuklanmasına karar verdi.

Soruşturmanın, yasa dışı finansal faaliyetlere aracılık eden yapıların tespitine yönelik genişletilerek sürdürüldüğü bildirildi.