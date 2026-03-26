Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantılarını aynı gün ve saatte gerçekleştirecek.

İşte ekonomi dünyasının takip edeceği kritik sürece dair detaylar:

Kamu Devleri Sandık Başında

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın Genel Kurul toplantıları, 9 Nisan 2026 Perşembe günü saat 10:00’da eş zamanlı olarak başlayacak. Bankacılık sektörü ve yatırımcılar için büyük önem taşıyan bu toplantılarda, geçtiğimiz yılın finansal karnesi masaya yatırılacak.

Gündemde Neler Var?

Genel Kurul maratonunda ele alınacak temel başlıklar şunlar:

  • Faaliyetlerin İbrası: 2025 yılına ait yönetim ve denetim kurulu faaliyetleri görüşülerek ibraya sunulacak.

    TCMB Üçlü Politika Dilemiyle Karşı Karşıya: Rezerv, Kur ve Faiz
    İçeriği Görüntüle

  • Yönetimde Yeni Dönem: Bankaların yönetim ve denetim kurulu üyelikleri için seçimler yapılacak. Mevcut isimlerin devam edip etmeyeceği veya yeni atamaların olup olmayacağı netlik kazanacak.

  • Kâr Payı ve Temettü: Bankaların net kâr kullanım şekli, kâr dağıtım tabloları ve çalışanlara yapılacak temettü ödemeleri karara bağlanacak.