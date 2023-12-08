Kalyon PV Ceo’su Ersan Tüfekçi “Yatırımın yüzde 70’ini fabrikamızın kendi elektriğini üretebilecek güneş enerjisi santralini kurmak amacıyla kullanacağız” dedi.

2020 yılında 500 milyon dolarlık bir yatırımla Ankara’da kurulan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası (Kalyon PV), 2024 yılı için 100 milyon dolarlık ek bir yatırım yapacağını açıkladı. Güneş panelleri üretiminin yüzde 80 yerli olduğu Kalyon PV bünyesinde dört fabrika ve bir Ar-Ge merkeziyle dünyanın ilk ve tek entegre tesisi olarak geçiyor. Gelecek yıl yapacağı 100 milyonluk yatırımın en büyük amacı ise bu fabrikanın kendi elektriğini üretebilecek güneş enerjisi santralini kurmak. Nitekim, bu aynı zamanda Türkiye’nin 2053 için belirlediği Net Sıfır Emisyon hedefi için de önemli bir adım.

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Lütfi Elvan

Çip üretimi için altyapıya sahibiz

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Lütfi Elvan, tesisin kuruluş sürecini aktarırken, pandemi döneminde dünyanın kritik ve stratejik ürünlerde artık kendi ülkelerinde üretim yapma kararı aldığını söylüyor ve ekliyor: “Türkiye pandemiden önce bu girişimi başlattı. Bu vizyon sonucu Kalyon Holding polisilikon ham maddesini hücreye, hücreyi de panele dönüştüren entegre bir tesis kurdu. Şu anda, Türkiye olarak çip üretimini gerçekleştireceksek; bu fabrikada bunun ilk adımını atıyoruz. Nitekim Ankara’daki bu tesis aynı zamanda çip üretimi için gerekli olan, yarı iletken madde üretim altyapısına da sahip bir teknoloji şirketi.”

Amaç enerji ithalatının önüne geçmek

Lütfi Elvan’ın ardından sözü alan Kalyon PV CEO’su Ersan Tüfekçi yeni yılda hedefin 10 GW üretim kapasitesine ulaşmak olduğunu vurgulayıp, “Toplum, tabiat, tasarım ve teknolojiden oluşan kısaca 4T adını verdiğimiz ilkesel bir yaklaşımız var. Amacımız Türkiye’de her yıl artan nüfus ile gelecek kuşakların artan enerji ihtiyacını sağlamak. Yıllık 2 GW’lık güneş panelini; ingot, wafer, hücre ve panel olarak entegre biçimde üretiyoruz. Hedefimiz, üretim kapasitesini 10 GW’a çıkarmak ve Türkiye’de enerji ithalatının önüne geçebilmek. 10 GW üretim kapasitesine ulaştığımızda, yıllık yaklaşık 20 milyon ton karbon emisyonunu önleyebilecek ve 20 milyon kişinin günlük elektrik ihtiyacını karşılayabileceğiz” diye konuştu.

Kalyon PV CEO’su Ersan Tüfekçi

2025’te 500 MW ihracat hedefi

Tüfekçi bir de ihracat hedefleri olduğunu söylüyor: “3 yılda tesis 4 kat büyüdü. Geçtiğimiz aylarda ilk yüksek tonajlı ihracatını ABD’ye gerçekleştirdik. 2024 yılında teknoloji dönüşümümüzü tamamladıktan sonra, 2025 yılında 500 MW ihracat yapma hedefimiz bulunuyor. Yurt dışı ile görüşmelerimiz var. Çin’den bağımsız Türk mühendisliği ile dünyada üretim yapan tek firmayız. Dolayısıyla Avrupa ve Amerikalılar fabrikamıza çok kıymet veriyor. Öncelikle Amerika’da birkaç satış yapıp piyasa oluşturmak istiyoruz, ardından bir panel yatırımı hedefimiz de var.”

Fabrika kendi elektriğini üretecek

Tüfekçi’ye 2024 yılındaki 100 milyon dolarlık yatırımın nasıl değerlendirileceğini sorduğumuzda “Güneş paneli üretimi yapan aslında bir teknoloji şirketiyiz. Bu sebeple fabrikanın teknolojik olarak yeni kalması, teknoloji dönüşümünün sağlanması gerekiyor. Her yıl fabrikanın yeni kalması için bir teknoloji bütçesi ayrılmalı. Bunun yanında, 100 milyon doların yüzde 70’inin fabrikanın elektrik üretimini sağlayacak güneş panellerini kurmak için kullanacağız” yanıtını verdi.

Ar-Ge tarım alanında da çalışıyor

Tüfekçi konuşmasını tamamlarken bir de tarım alanında da projelere öncelik verdiğini vurguladı: “Gıda güvenliğinin önemi giderek artıyor. Ar-Ge merkezimiz ile birlikte güneş panellerinin altında mahsul yetiştirme imkanı sağlayarak güneşten elde edilen toplam verimi artıran Tarımsal GES projelerine öncelik veriyoruz. Ankara Ayaş’ta 1.6 dönüm üzerine kurulmuş yaklaşık 100 kilovat kapasiteli bir Tarım GES pilot uygulamasıyla ülkemizin çiftçileri için Ar-Ge yapılıyor. Bu projede Kalyon PV’nin güneş panelleri kullanılıyor.