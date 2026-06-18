Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin sınav gününü daha rahat ve sorunsuz geçirebilmeleri amacıyla çeşitli destekler sağlayacak.

Sınav günü öğrencilerin ulaşım konusunda herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için ücretsiz ulaşım hizmeti sunulacak. Adıyaman'da sınava girecek öğrenciler için belediye araçları, sınav sabahı saat 08.00'de Kahta Belediyesi Ana Hizmet Binası önünden hareket edecek. İlçe merkezinde sınava girecek öğrenciler ise sınav günü şehir içi toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Öğrencilerin sınavlarını huzurlu ve sessiz bir ortamda tamamlayabilmeleri amacıyla, sınav saatleri boyunca okul çevrelerinde gürültüye neden olabilecek çalışmalar da geçici olarak durdurulacak.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, eğitimin her zaman öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, 'Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin emeklerinin karşılığını almalarını gönülden diliyorum. Büyük bir özveriyle hazırlandıkları bu önemli sınavda tüm öğrencilerimize üstün başarılar diliyor, hedeflerine ulaşmalarını temenni ediyorum. Yolları ve bahtları açık olsun' dedi.

Kahta Belediyesi, öğrencilerin sınav gününü en rahat şekilde geçirebilmeleri için gerekli tüm hazırlıkları tamamladı.