Hiç gitmediği İstanbul’dan gelen cezalar canından bezdirdi Hiç gitmediği İstanbul’dan gelen cezalar canından bezdirdi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 09.45'de gerçekleşen sarsıntı yerin 7.12 kilometre derinliğinde yaşandı.