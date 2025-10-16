İstanbul Kongre Merkezi'nde 5. Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu çerçevesinde "Türkiye-Afrika Kadın Liderlik ve Girişimcilik Diyaloğu" paneli düzenlendi. Programda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye olarak Afrika'nın yanında yer aldıklarını, kendi kalkınma tecrübeleriyle adil bir dünya düzeni arayışında güçlü bir ortaklık sergilediklerini söyledi. Bakan Bolat, "Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümet olarak ticaret alanında faaliyet gösteren kadın sayısının artması için çalışıyoruz. Türkiye'de 2024 yılında kadın çalışanların ihracata katkısı, 2013 yılına göre yaklaşık iki katına çıkarak 60,1 milyar dolara ulaşmış ve toplam ihracattaki payı yüzde 23,6 olmuştur. Kadınların ihracata yaptığı katkının artış hızı, toplam ihracatın artış hızından daha yüksektir. Yönümüzü Afrika'ya çevirdiğimizde ise kadınların Afrika'nın serbest çalışan nüfusunun çoğunluğunu oluşturduğunu görüyoruz. Kadınlar aynı zamanda kıtanın gayri safi yurtiçi hasılasına önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. Türkiye-Afrika ortaklığı giderek güçlenirken, bu ortaklığın en büyük dinamiklerinden birinin kadınlarımızın ekonomilerimizdeki yeri olduğunu unutmamak gerekir. Kadınların finansmana erişiminin artırılması, liderlik rollerine daha fazla dahil edilmesi, Türkiye-Afrika ekonomik bağlarını derinleştirecektir. İnanıyorum ki kadınlarımızın artan katılımı ve desteğiyle 2024 yılında 37 milyar dolara ulaşan Afrika ülkeleriyle ticaret hacmimizi daha yüksek düzeylere taşıyabileceğiz. Unutmayalım ki güçlü ekonomilerin anahtarı kadınların elindedir. Afrika'nın kalkınması, sadece kıta halklarının refahı için değil, aynı zamanda küresel barış, istikrar ve adaletin tesisi için de hayati önem taşımaktadır. Türkiye olarak bizler de Afrika'nın yanında yer alıyor, kendi kalkınma tecrübelerimizle adil bir dünya düzeni arayışında güçlü bir ortaklık sergiliyoruz" ifadelerini kullandı.



"Türkiye-Afrika Kadın Girişimcilik Ağı'nı daha da güçlendirerek kadınların ekonomik hayata eşit ve etkin katılımını destekleyeceğiz"

Gençlerin ve kadınların en önemli öncelikleri olduğunu vurgulayan Bakan Bolat, "Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi 'Dünya beşten büyüktür' düsturuyla karşılıklı iş birliğimizi artırmak, dünyada daha adil bir düzen kurmak için çalışıyoruz. Afrika kıtasının sahip olduğu hem beşeri hem tabi kaynaklar, Afrika ile iş birliğimizi geliştirmekte bizlere büyük motivasyon vermektedir. Özellikle vurgulamak istediğim husus, yalnızca bugünün değil, yarının ortaklığını da inşa etmekte olduğumuzdur. Bu nedenle gençlerimiz ve kadınlarımız en önemli önceliğimizdir. Türkiye olarak kıtadaki gençlere yönelik mesleki eğitim programlarımızı, staj ve burs imkanlarımızı genişletme sözü veriyoruz. Türkiye-Afrika Kadın Girişimcilik Ağı'nı daha da güçlendirerek kadınların ekonomik hayata eşit ve etkin katılımını destekleyeceğiz. Nitekim 2016 yılında Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde Afrika kıtasının sosyal kalkınma çabalarına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen 'Afrika El Sanatları ve Kültür Evi Projesi' ülkemiz tarafından atılan somut adımlara çok veciz bir örnektir. Bu çerçevede Sayın Komiser ile iş birliği alanlarımıza ilişkin çalışmalarımıza önümüzdeki dönemde devam edeceğimizi ifade etmek isterim" diye konuştu.



Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, DEİK Başkanı Nail Olpak, Afrika Birliği Komisyonu Ekonomik Kalkınma, Ticaret, Turizm, Sanayi ve Madencilik Komiseri Francisca Tatchouop Belobe katıldı.