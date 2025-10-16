Altın fiyatları, küresel piyasalarda yeni bir rekor daha kırdı. Spot altın, sabah saatlerinde 4.243 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Öğle saatlerinde hafif bir geri çekilme yaşayan değerli metal, TSİ 15.00 itibarıyla 4.241 dolardan işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 1,4 artışla 4.261 dolar seviyesinde fiyatlandı.

Uzmanlara göre, ABD-Çin ticaret gerilimlerinin yeniden tırmanması, Washington’da hükümetin kapanma olasılığı ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim beklentileri, yatırımcıları “güvenli liman” olarak görülen altına yönlendirdi.

“Yatırımcılar güvenli liman arıyor”

WisdomTree’nin emtia stratejisti Nitesh Shah, altındaki yükselişi küresel ekonomik endişelere bağladı. Shah, “Yenilenen ticaret sürtüşmeleri küresel tedarik zincirlerinde belirsizliği artırıyor. Bu da yatırımcıların giderek altına yönelmesine neden oluyor. Ayrıca altının yükselişi, ABD politikalarının güvenilirliğine ilişkin artan endişeleri de yansıtıyor.” ifadelerini kullandı.

Shah, altının kısa vadede 4.200 doların üzerinde kalma olasılığının yüksek olduğunu da belirtti.

Altın ve Hisse Senetleri Aynı Anda Yükseliyor

Piyasalarda genellikle, “riskli” varlıklar (örneğin hisse senetleri) yükselirken “güvenli liman” varlıklarının (örneğin altın) düşmesi beklenir. Ancak son dönemde bu klasik denge bozulmuş durumda.

Ekim 2022’den bu yana altın fiyatı yaklaşık 2,5 kat artarken, küresel borsalar da güçlü bir boğa piyasası yaşamayı sürdürüyor. Altın yıl başından bu yana yüzde 60’ın üzerinde değer kazandı ve özellikle son 10 haftada rekor seviyelere ulaştı.

Uzmanlar, bu sıra dışı korelasyonun birden fazla faktörün birleşiminden kaynaklandığını belirtiyor.

1. Yapay Zeka Balonuna Karşı Korunma Aracı

Bazı analistlere göre, yatırımcılar hisse senetlerindeki “yapay zeka balonu” riskine karşı korunmak için altın alıyor. Piyasalar bir süredir birkaç büyük teknoloji şirketinin hisseleri tarafından taşınıyor. Bu durum, 1999-2000 dönemindeki dot.com balonu ile benzerlik gösteriyor.

Yine de volatilite göstergeleri düşük seyrediyor; CBOE Volatilite Endeksi (VIX) yıl boyunca sakin kaldı. Bu da piyasanın genel olarak paniğe kapılmadığını gösteriyor.

2. Enflasyon Riskine Karşı Sigorta

Altın tarihsel olarak enflasyona karşı koruma aracı olarak görülüyor. ABD’nin uyguladığı yüksek gümrük vergilerinin fiyatlara tam olarak yansımaması nedeniyle, yatırımcılar potansiyel enflasyon riskine karşı altın alımlarını artırmış olabilir.

Buna karşın, ABD dolarına endeksli bir yıllık enflasyon swapı nisan ayından bu yana yüzde 3,2 civarında seyrediyor; bu da piyasalarda ani bir enflasyon korkusu bulunmadığını gösteriyor.

3. Doların Değer Kaybı Endişesi

Bazı yatırımcılar ise altındaki yükselişi, ABD dolarının uzun vadeli değer kaybı riskine bağlıyor. ABD’nin artan bütçe açıkları, yüksek borç seviyesi ve Fed’in bağımsızlığına yönelik tartışmalar, dolara olan güveni zayıflatıyor.

Bu nedenle, merkez bankalarının da dahil olduğu bazı büyük yatırımcılar rezervlerini çeşitlendirerek altın alımlarını artırıyor. Yine de uzmanlar, merkez bankalarının son on yıldır dolardan uzaklaşma stratejisini sürdürdüğünü ve bu trendin tek başına mevcut fiyat artışını açıklamadığını belirtiyor.

Sonuç: Belirsizlik Altının Parladığı Zaman

Küresel piyasalarda artan belirsizlik, siyasi riskler ve ticaret gerilimleri, yatırımcıları yeniden güvenli liman arayışına yöneltti. Altının rekor seviyelere ulaşması, yalnızca ekonomik dinamiklerin değil, aynı zamanda jeopolitik risklerin ve yatırım psikolojisinin de bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Ekonomistler, kısa vadede geri çekilmeler yaşansa da altının 4.200 dolar üzerinde kalma eğiliminin süreceği görüşünde birleşiyor.