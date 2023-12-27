2023 yılının son kabine toplantısı Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün gerçekleştirilecekti. 2024 yılı asgari ücret, emekli maaşı, memur maaşı zammı için bekleyen milyonların gözü kulağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamadayken bakanlar kurulu toplantısı son dakika açıklamasıyla iptal edildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin temayül yoklamasına katılacağı öğrenildi.

Bakanlar Kurulu'nda görüşülmesi beklenen konular nelerdi ?

Yılın son kabine toplantısının ana gündem maddesi milyonlarca asgari ücretli, emekli ve memurun 2024 yılı zamları olacaktı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son durumla ilgili Kabine'yi bilgilendirecekti. Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarında gelinen son noktayı anlatacaktı.

Kabinede memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışın yanı sıra milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2024 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret de masaya yatırılacaktı.

Öte yandan Irak'ın kuzeyinde PKK terör örgütü tarafından üs bölgelerine düzenlenen hain saldırılarda 12 askerimizin şehit olması da kritik toplantının gündem maddeleri arasında yer alacaktı. Saldırının ardından bölgede yoğunlaşan operasyonlar da kabinede değerlendirilecekti.

İsveç'in NATO üyeliği ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da Kabine Toplantısı'nın başlıca gündem maddeleri arasındaydı.

Maaş zamları bekleniyordu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısı için henüz karar alınmadığını belirterek, “Bir rakam yok. 3 taraf olarak yan yana geleceğiz, kararı verip açıklayacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Işıkhan, 2024 asgari ücret zammının bu hafta cuma gününe kadar açıklamayı planladıklarını sözlerine eklemişti.