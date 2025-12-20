Terörle mücadelede yeni aşama

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara’da düzenlenen yıl sonu değerlendirme toplantısında 2025 yılı faaliyetlerini ve 2026 hedeflerini kamuoyuyla paylaştı. Terörle mücadelede gelinen noktaya dikkat çeken Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sahadaki başarılı operasyonları sayesinde terör örgütünün silah bırakma evresine zorlandığını söyledi.

Bakan Güler, “Yıl başından bugüne kadar 105 PKK’lı terörist teslim oldu. Örgütün fesih kararından sonra bu sayı 69’a ulaştı. Nihai hedefimiz, terörün tamamen sona ermesi ve ülkemize yönelik tüm tehditlerin ortadan kaldırılmasıdır” ifadelerini kullandı.

“SDG, Suriye ordusuna entegre olmalı”

Suriye’deki gelişmelere de değinen Güler, SDG’nin terör unsurlarından ayrıştırılarak Suriye ordusuna bireysel entegrasyon yoluyla dahil edilmesi gerektiğini vurguladı. Bu konuda ABD ile görüş ayrılıklarının azaldığını belirten Güler, “Bu süreçten geri dönüş yok. Aksi bir durumda Türkiye gerekeni yapar” dedi.

Hudutlarda yoğun güvenlik önlemi

Sınır güvenliğine ilişkin verileri paylaşan Bakan Güler, 1 Ocak’tan bu yana 65 bin 350 kişinin yasa dışı geçişinin engellendiğini, 9 bin 694 düzensiz göçmenin, 182 teröristin ve 1 ton 880 kilogram uyuşturucu maddenin yakalandığını açıkladı. Türkiye’nin sınır güvenlik sisteminin NATO ülkeleri tarafından örnek alındığını ifade etti.

İsrail ve bölgesel mesajlar

İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarına da değinen Güler, güvenliğin saldırgan politikalarla sağlanamayacağını belirterek, “İsrail, kendi güvenlik hassasiyetlerini Suriye’yi istikrarsızlaştırarak çözemeyeceğini idrak etmeli” dedi. Türkiye’nin Gazze’nin yeniden inşası ve güvenliği konusunda da her türlü katkıya hazır olduğunu söyledi.

Eurofighter takvimi netleşti

Bakan Güler, Türkiye’nin İngiltere ile yaptığı anlaşma kapsamında 20 adet yeni üretim Eurofighter savaş uçağının 2030-2032 yılları arasında envantere gireceğini açıkladı. Uçakların Meteor füzeleriyle birlikte alınacağını ve milli yazılımlarla kullanılacağını belirtti.

“Süreç devletin kontrolünde ilerliyor”

‘Terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin net mesajlar veren Güler, “Bu süreç terör örgütünün istediği şekilde değil, devletimizin belirlediği esaslar çerçevesinde yürütülmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri ve devlet kurumları sürecin her aşamasını yakından takip etmektedir” diye konuştu.