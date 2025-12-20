Belediyeden yapılan açıklamada, logo değişikliğinin Belediye Meclisi kararıyla kabul edilerek valilik onayından geçtiği ve yürürlüğe girdiği vurgulanırken, bu süreçte belediye bütçesinden herhangi bir harcama yapılmadığı belirtildi.

Açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan haberlerde kamu zararı oluştuğuna dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edilerek, “Soruşturma izni verilmesi, kamu görevlilerinin yargılanabilmesi için yetkili makamlarca verilen idari bir karardır. Ortada savcılık tarafından hazırlanmış bir iddianame ya da verilmiş bir mahkeme kararı bulunmamaktadır” denildi.

Belediye açıklamasında, söz konusu kararın kesin nitelik taşımadığına dikkat çekilerek, Danıştay aşamasının bulunduğu ve Başkan Ahmet Akın’ın avukatları tarafından hukuki itiraz sürecinin başlatılacağı kaydedildi. Ayrıca Balıkesir Büyükşehir Belediyesi logosunun, dijital iletişim ihtiyaçlarına uygun şekilde revize edildiği ve yeni logonun Belediye Meclisi tarafından kabul edildiği hatırlatıldı.

“Logo çalışması gönüllü katkılarla yapıldı”

Logo değişikliği için belediye kasasından hiçbir ödeme yapılmadığına vurgu yapılan açıklamada, “Logo çalışması, bir grup akademisyen ve grafik tasarımcısının tamamen gönüllü katkılarıyla hazırlanmıştır. Bazı basın organlarında yer alan yaklaşık 480 milyon liralık harcama iddiaları asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca eski logonun bulunduğu basılı materyaller, tabelalar ve diğer ürünlerin değiştirilmediği, stoklar tükenene kadar kullanılmaya devam edildiği belirtilerek, logo revizesinin belediyeye ek bir maliyet getirmediği aktarıldı.

Açıklamanın sonunda, belediyenin şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda yönetilmeye devam edeceği vurgulanırken, kamuoyunu yanıltıcı iddialarla ilgili hukuki süreçlerin başlatılacağı ifade edildi. Belediye, “Kamuoyunu yanlış bilgilerle meşgul edenlere karşı gerekli hukuki girişimler derhal yapılacaktır” mesajını verdi.