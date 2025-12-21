Bakanlığın kararının, Ankara’nın Gölbaşı ilçesine bağlı İncek Mahallesi’nde yaklaşık 90 hektarlık alanı kapsayan imar planlarına ilişkin yürütülen incelemeler sonucunda alındığı öğrenildi. Söz konusu planların, daha önce açılan davalar neticesinde idari yargı tarafından hukuka aykırı bulunarak iptal edildiği hatırlatıldı.

“Mahkeme kararlarının uygulanmadığı” iddiası

Kararda, iptal edilen imar planlarına rağmen belediye meclisinde alınan yeni kararlarla farklı düzenlemelere gidildiği ve mahkeme hükümlerinin gereği gibi yerine getirilmediği iddia edildi. Bu durumun, “görevi kötüye kullanma”kapsamında değerlendirilmesi gerektiği savunuldu.

Bakanlık değerlendirmesinde, söz konusu suçun tek seferlik bir eylem değil, süreklilik arz eden bir ihmal ve gecikmeşeklinde işlenebileceği ileri sürülerek, yargı kararlarının uzun süre uygulanmamasının şikâyetçilerin mağduriyetine yol açtığı ifade edildi.

Soruşturmanın önü açıldı

İçişleri Bakanlığı’nın verdiği izinle birlikte, Mansur Yavaş ve imar planlarına ilişkin oylamalarda yer alan 39 belediye meclis üyesi hakkında yargısal sürecin başlatılmasının önü açılmış oldu. Soruşturma izni, sürecin savcılık aşamasında ele alınmasına imkân tanıyor.

Konuyla ilgili olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi veya Mansur Yavaş cephesinden yapılacak açıklamaların ilerleyen süreçte kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.