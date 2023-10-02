Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan arasındaki ticaretin gelişimine katkı sağlamak adına Türkiye’de 8 yıldır faaliyet gösteren PASHA Bank, kısa sürede Türkiye’nin en güçlü yatırım bankalarından biri oldu. Alternatif yatırım aracı Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihraçları konusunda Türkiye’nin öncü bankası olan PASHA Bank, “buğday fiyatına endeksli” VDMK ihracıyla Türk Sermaye Piyasalarında bir ilke imza atmıştı. Yatırım bankacılığı, kurumsal bankacılık ve premium bankacılık ürünleriyle bankacılık sektöründe yerini sağlamlaştıran PASHA Bank, yılın ilk yarısında 7 milyar 766 milyon TL’lik bir aktif büyüklüğe ulaştı. Başarılı bir 2023 yılı geçiren PASHA Bank, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR tarafından da güçlü banka imajını perçinledi. Buna göre JCR, PASHA Bank’ın Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunu ‘A (tr)’ seviyesinden ‘A+ (tr)’ seviyesine yükseltti. Kredinin yükseltilmesinde PASHA Bank’ın güçlü sermaye yeterliliği oranları, finansal esneklik sağlayan borç senedi ihraçları ile çeşitlendirilmiş fonlanma yapısı, yatırım bankalarının faaliyetlerine katkıda bulunan yatırımı teşvik eden ülkeye özgü avantajları, kurumsal yönetim uygulamalarına yüksek düzeyde uyum ve köklü risk yönetimi organizasyonunun sürekliliği ve tahsili gecikmiş alacaklar oranındaki düşüş eğilimiyle aktif kalitesinin desteklenmesi göz önüne alındı.

“3 yıllık stratejimizin başarısı tescillendi”

Konuyla ilgili açıklama yapan PASHA Bank Genel Müdürü H. Cenk Eynehan, “PASHA Bank; temel olarak Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan üçgeninde ticaret ve yatırım yapmak isteyen, mevcut iş hacmini artırmayı hedefleyen firmalar için ‘finansal köprü’ olmanın yanı sıra bu firmalar için bölgede rehber ve stratejik çözüm ortağı olma misyonunu da üstlenen bir banka. Butik hizmet anlayışımız ve belirlemiş olduğmuzu strateji paralelinde, müşterilerimizle daha hızlı ve etkili bir biçimde ilgileniyor ve daha derinlikli bir müşteri ilişkisi kuruyoruz. Kurumsal ve Ticari Bankacılık tarafında nakdi ve gayri nakdi krediler, leasing, proje finansmanı, forfaiting, alacak finansmanı ve alacak garantisi ürünlerinin yanı sıra hazine ürünleri ve dış ticaret ürünleriyle hizmet veriyor, Azerbaycan ve Gürcistan bölgesinde iş yapan müşterilerimize yerel para birimleri ile işlem yapma olanağı sağlıyoruz. Yatırım Bankacılığı tarafında ise tahvil, bono, eurobond ihraçlarının yanı sıra Özel Sektör Borçlanma Araçları Piyasası’nı geliştirmek ve desteklemek amacıyla, menkul kıymetleştirme işlemlerine aracılık etmek üzere 2020 yılında kendi bünyemizde Varlık Finansmanı Fonları kuruluşlarına başladık. PASHA Bank olarak bu yıl 2021-2023 yıllarını kapsayan üç yıllık strateji dönemimizin üçüncü ve son yılındayız. Yılsonu hedeflerimiz için ilk çeyrek rakamlarımızdan aldığımız güçlü sinyalden sonra, ilk yarıyıl rakamlarımız da bu doğrultuda ne kadar emin adımlarla ilerlediğimizin bir göstergesi oluyor. JCR’nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunu ‘A (tr)’ seviyesinden ‘A+ (tr)’ seviyesine yükseltmesi de bankamıza çizdiğimiz stratejinin doğruluğunu bir kez daha kanıtlıyor” dedi.