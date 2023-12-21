Açıklama yapan bir vatandaş, deprem endişesi nedeniyle evlerini kentsel dönüşüme soktuklarını, başka bir ilçeye geçici olarak taşındıklarını dile getirdi.

Japonyalı Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, İzmir'deki deprem riskine dikkat çekti. Moriwaki, özellikle Karşıyaka ilçesinde zeminin çok kötü olduğunu, burada yaşayan vatandaşların dikkatli olması gerektiğine vurgu yaptı. 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin denizde bulunan fay hattında gerçekleştiğini, İzmir'de olan fay hattının kırılmadığını belirten Japonyalı uzman, meydana gelecek bir depremde özellikle Karşıyaka ilçesinde zeminin kötü olmasından dolayı burada bir tehlike oluşacağını söyledi.



"Evi boşalttık, Sasalı'ya taşındık"

Japonyalı uzmanın uyarılarının ardından Karşıyakalı vatandaşlarda, meydana gelebilecek deprem nedeniyle endişeli olduklarını dile getirdi. Özellikle sahil bandında bulunan evlerin bir çoğunun güçlendirme çalışması veya kentsel dönüşüme girdiği binalarda oturan vatandaşlar, çareyi başka ilçelere taşınmakta buldu. Deprem endişesi nedeniyle evlerini kentsel dönüşüme vererek Çiğli'nin Sasalı Mahallesi'ne taşındıklarını söyleyen emekli çift Ayşen Kırbay ve Nihat Kırbay, "Deprem korkusu nedeniyle çok endişeliyiz. Deniz kıyısında bulunan binada oturuyorduk. Şimdi boşalttık evi ve Sasalı'ya gittik. En iyi şekilde kendimizi korumayı düşünüyoruz. Onun için de işte Sasalı'da bir ev aldık ve oraya taşındık. Şehir içinden ayrılmamız biraz zor oldu; ama yapacak bir şey yok. Kendi çapımızda önlemimizi aldık. ve önlem olarak kentsel dönüşüme karar verdik" dedi.



"Evimizin altından su çıkıyordu"

Karşıyaka'da deniz kıyısında bulunan bir evde oturduğunu söyleyen emekli öğretmen Şahbu Metinkan da, 2020 depremi sonrasında binada yapılan incelemede, evin altından deniz suyu geldiğini söyledi. Önlem olarak binalarının kentsel dönüşüme gittiğini söyleyen Metinkan, "Zamanında asansörün altından su çıkıyordu ev Yalı'da olduğu için. Onun için onun tedbirlerini almaya başladık. Geçici bir süreyle kiraya çıktık; ama kiraya taşındığımız evin de depremde yıkılacağı korkusunu elbette taşıyoruz" açıklamasında bulundu.