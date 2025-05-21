Ptacek, yeni görevinde Renault’nun hafif ticari araçlar alanındaki büyüme ve rekabetçiliğini artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda, Renault Master modelinin Avrupa genelindeki yükselişini hızlandırması ve 2026 yılında piyasaya sürülmesi planlanan yeni nesil Trafic, Goelette ve Estafette modellerinin lansman hazırlıklarını yürütmesi bekleniyor. Söz konusu adımlar, ürün inovasyonunu ve küresel genişlemeyi sürekli kılma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Ptacek aynı zamanda, Renault’nun Uluslararası Büyüme Planı kapsamında Latin Amerika, Fas, Türkiye ve Hindistan gibi stratejik bölgelere odaklanarak hafif ticari araçlara özel bir stratejiyi devreye alacak. Buna ek olarak, Avrupa’da LCV segmentinde Kurumsal Ortalama Yakıt Tüketimi (CAFE) performansının yönetimi ve optimizasyonu da Ptacek’in sorumluluğunda olacak. Bu hedef, dengeli ve elektrikli bir ürün karması ile desteklenecek.

Jan Ptacek, Flexis şirketinin de Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı

Prag Teknik Üniversitesi’nden mühendislik diploması alan Ptacek, Fransa’da École des Mines ve Paris’teki iki farklı üniversitede işletme eğitimi aldı. Renault Grubu bünyesinde 30 yılı aşkın süredir görev yapan Ptacek, bugüne kadar Çek Cumhuriyeti, Fransa, Rusya, Ukrayna ve Romanya’da satış ve pazarlama alanlarında üst düzey yöneticilik yaptı. 2019-2022 yılları arasında Renault Rusya CEO’luğu görevini üstlendi, 2023-2025 yılları arasında ise Renault Group Türkiye’nin CEO’su olarak görev yaptı.