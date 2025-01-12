JAECOO 7, üstün off-road SUV tasarımı, sınıfının en iyi sürüş deneyimini sunan akıllı kokpiti ve ARDIS-Tüm Zeminlerde Akıllı Sürüş Sistemi ile yollara çıktığı andan itibaren Türk tüketicisinin ilgi gösterdiği yıldız bir model olmayı başardı. Bununla birlikte JAECOO markası, pazara giriş yaptığı günden bu yana J-Club, J-Drive, J-Story ve J-Love gibi farklı kullanıcı etkinlikleri oluşturdu ve Türk tüketicileriyle derin bir bağ kurdu. JAECOO 7’ye ek olarak, ürün gamını zenginleştirmek ve Türk kullanıcılara çeşitlendirilmiş otomobil deneyimi sunmak için gelecekte hafif arazi aracı modeli JAECOO 5, üst sınıf iç mekanıyla lüks off-road modeli JAECOO 8 ve yeni JAECOO 7 PHEV gibi modelleri satışa sunacak. JAECOO, Türk tüketicilerle birlikte off-road ve yaşamın daha fazla olasılığını keşfetmek üzere “Türkiye'de, Türkiye için” marka konseptini uygulamaya devam edecek.



Premium şehirli off-road SUV markası JAECOO’nun ilk modeli olan JAECOO 7, 2024 yılında Türkiye pazarında olağanüstü bir performansa imza attı. Hızla pazarın nabzını yakalayan JAECOO 7, kısa sürede modern şehirli off-road konsepti ve mükemmel özellikleri ile tüketicilerin dikkatini çekmeyi başardı. JAECOO, 2025 yılında ise küreselleşme stratejisine bağlı kalmaya, ürün gamını güçlendirmeye ve tüketicilere daha kaliteli ve daha çeşitlendirilmiş bir otomobil deneyimi sunarak akıllı ve yeni enerji alanlarındaki varlığını güçlendirmeye devam edecek.



JAECOO 7 çığır açan teknolojisi ve tasarımı ile şehirli off-road’un öncüsü!

JAECOO 7'nin “Klasikten Gelen, Klasiğin Ötesinde” marka felsefesiyle şekillenen tasarımı sadece klasiklere bir saygı duruşu olmakla kalmıyor, aynı zamanda geleceğe dair bir bakış açısını da ortaya koyuyor. Modelin güçlü ve pürüzsüz gövde hatları, geniş ön ızgarası ve matris LED farları birlikte güçlü bir görsel etki yaratıyor. 19 inçlik devasa jantları off-road duruşunu daha da güçlendiriyor. Yeni akıllı kokpit ise Snapdragon 8155 Akıllı Çip Sistemi, 14,8 inç boyutunda ultra büyük bilgi-eğlence ekranı ve yeni W-HUD arazi tipi baş üstü gösterge ekranı ile birlikte bu sınıfın en iyi akıllı sürüş deneyimini sunuyor. ARDIS- Tüm Zeminlerde Akıllı Sürüş Sistemi ile donatılan JAECOO , kum, kar ve off-road dahil olmak üzere 7 farklı sürüş modu sunuyor. Bu sistem, çok senaryolu sürüş gereksinimlerine cevap veriyor ve klasiklerin ötesine geçen yeni arazi konseptini mükemmel bir şekilde ortaya koyuyor. JAECOO 7, tüm bu üstün özelliklerle yollara çıktığı andan itibaren Türk tüketicisinin ilgi gösterdiği yıldız bir model oldu.



JAECOO, kullanıcılarla bir off-road ekosistemi oluşturuyor

JAECOO her zaman “bir otomobilden daha fazlası” yaklaşımıyla bir otomobil deneyimi yaratmaya kendini adamış durumda. Çinli premium off-road SUV markası, gelişimin temel itici gücü olarak kullanıcı deneyimini ön planda tutuyor. JAECOO, pazara giriş yaptığı günden bu yana J-Club, J-Drive, J-Story ve J-Love gibi farklı kullanıcı etkinlikleri oluşturdu ve Türk tüketicileriyle derin bir bağ kurdu. J-Club, kullanıcıları bir araya getiriyor, onları birbirine yakınlaştırıyor ve aynı zamanda markanın sıcaklığını ve canlılığını da ortaya koyuyor. Düzenli olarak gerçekleştirilen J-Drive off-road test sürüşü etkinlikleri Türkiye'nin birçok şehrini kapsayarak, kullanıcıların JAECOO 7'nin off-road üstünlüğünü bizzat deneyimlemelerine olanak sağlıyor. J-Story ise JAECOO ile kullanıcıların gerçek yolculuk hikayeleri ile bilinmeyeni keşfettikleri muhteşem anları göstererek, markayla olan bağını daha da güçlendiriyor. JAECOO markası, sürdürülebilir kalkınmaya ve çevreyi korumaya olan inancını her zaman pratik eylemlerle hayata geçiriyor ve J-Love'ın daha fazla kişiye ulaşması için çabalıyor.



Yenilikçi ürün gamı ile pazar sınırlarını genişletiyor

JAECOO markası, JAECOO 7’ye ek olarak, ürün gamını zenginleştirmek ve Türk kullanıcılara çeşitlendirilmiş otomobil deneyimi sunmak için gelecekte farklı modeller sunacak. Buna hafif arazi aracı modeli JAECOO 5, üst sınıf iç mekanıyla lüks off-road modeli JAECOO 8 ve yeni JAECOO 7 PHEV hibrit dahil. Bununla birlikte JAECOO, yeni enerji alanında çığır açan teknolojik atılımlarla sektörde lider olmak ve modern şehirli seçkinlere daha kaliteli bir sürüş deneyimi sunmak için çalışmalarını sürdürecek.



2025 yılı, JAECOO markasının Türkiye pazarındaki varlığını güçlendirmeye devam etmesi için önemli bir yıl olacak. JAECOO, daha fazla model ve hizmeti devreye alarak güçlü, kişiselleştirilmiş off-road ürünleri ve üstün yeni enerji teknolojisi ile gelecekte Türkiye pazarına yönelik stratejik konumunu güçlendirmeye devam edecek. JAECOO, Türk tüketicilerle birlikte off-road ve yaşamın daha fazla olasılığını keşfetmek üzere “Türkiye'de, Türkiye için” marka konseptini uygulamaya devam edecek. JAECOO her zaman gerçek off-road ruhunun sadece yol ile ilgili olmadığına, aynı zamanda insanların kalpleri ile de ilgili olduğuna inanıyor. JAECOO, yeni yılda da her kullanıcıya eşlik etmeye ve şehir ile vahşi doğa arasındaki muhteşem yolculuğa tanıklık etmeye devam edecek.

