Markanın akıllı ekosistemindeki ilk somut akıllı insansı robot olan AiMOGA Robotu, 2025 Şangay Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'ndaki JAECOO standında da boy gösterecek. Gelişmiş robot JAECOO'nun en güncel süper hibrit sistemini (SHS) yerinde izleyicilere tanıtırken, JAECOO'nun yeni enerji ürün gamı (NEV) ve tamamen elektrikli JAECOO 5 BEV ile etkileşime girecek. AiMOGA Robotu gelecekte insan-makine etkileşiminin yoğun olduğu alışveriş merkezleri, fuarlar, sinemalar ve kamu hizmet merkezleri gibi senaryolarda da kullanılacak.

Otomotiv sektörü, 23 Nisan’da kapılarını açacak olan 21’inci Şangay Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı’na hazırlanıyor. Fuara güçlü bir katılım sağlayacak olan premium off-road SUV markası JAECOO, burada AiMOGA Robotu ile adeta geleceğin teknolojisini günümüzde kullacılarla bir araya getirecek. Geleceğin yapay zeka teknolojisine öncülük eden AiMOGA Robotu, JAECOO ve AiMOGA ekibi tarafından ortaklaşa geliştirildi. Markanın akıllı ekosistemindeki ilk somut akıllı insansı robot olan AiMOGA Robotu, Malezya'nın Kuala Lumpur kentindeki 4S bayisinde “akıllı satış danışmanı” rolünü üstlenerek uluslararası arenada ilk kez boy gösterdi. Bu akıllı robot, aynı zamanda "akıllı üretim"den "akıllı servis"e dönüşümünün de dikkat çekici bir sembolü.

Uzak Doğu bilgeliğinin geleceğin teknolojisiyle buluştuğu yer

“Mo Jia” adı, kültürel miras ve teknolojik ilerlemenin birleşimini yansıtıyor. “MO”, antik Çin filozofu ve bilim insanı Mozi'ye bir saygı duruşu olup, eleştirel düşünceyi ve hassas işçiliği sembolize ediyor. “JIA” zırh anlamına geliyor ve mekanik teknolojinin fiziksel formda vücut bulmuş halini temsil ediyor. AiMOGA, AI (Yapay Zeka) ve MOGA (Çok Amaçlı Genetik Algoritma) kelimelerinin birleşiminden oluşuyor ve hem ileriye dönük teknik bir felsefeyi hem de Çince ismin fonetik yankısını bünyesinde barındırıyor. Aynı zamanda markanın küresel yönelimini ve köklü teknolojik temelini yansıtıyor.

AiMOGA Robotu, Şangay Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı’nda görücüye çıkacak

AiMOGA Robotu, yaklaşan 2025 Şangay Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'ndaki JAECOO standında da boy gösterecek. Gelişmiş robot, JAECOO'nun en güncel süper hibrit sistemini (SHS) yerinde izleyicilere tanıtırken, JAECOO'nun yeni enerji ürün gamı ve tamamen elektirikli JAECOO 5 BEV ile etkileşime girecek. AiMOGA Robotu gelecekte insan-makine etkileşiminin yoğun olduğu alışveriş merkezleri, fuarlar, sinemalar ve kamu hizmet merkezleri gibi senaryolarda da kullanılacak. Ayrıca, duygusal etkileşimin daha fazla hissedildiği evler, okullar ve yaşlı bakım tesisleri gibi arkadaşlığın, empatinin ve uyum sağlama yeteneğinin önemli olduğu alanlara da nüfuz etmesi bekleniyor. Bu gereksinimleri karşılamak için dil anlama, çok biçimli üretim ve ustaca el kontrolü becerileri geliştirilmeye devam edecek. AiMOGA Robotu, yeni kullanım durumları ortaya çıktıkça ve teknik yetenekler geliştikçe dünyanın dört bir yanındaki kullanıcıların “yanı başında yapay zeka”nın sınırsız olanaklarını keşfetmelerine eşlik edecek ve bir marka simgesinden günlük yaşamın güvenilir bir parçası haline dönüşecek.