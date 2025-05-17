Türkiye genelinde 118 bin konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları da yükseliş eğilimine girdi. Nisan ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 56,6 oranında artış yaşanarak 118 bin 359 konut el değiştirdi. En fazla konut satışının gerçekleştiği ilk üç il; 18 bin 645 satışla İstanbul, 10 bin 889 satışla Ankara ve 7 bin 14 satışla İzmir oldu. Listenin son sırasında ise Ardahan (37), Tunceli (75) ve Bayburt (88) yer aldı.

İzmir’de ilk el satışlarda yüzde 54 artış

Kentte ilk el konut satışları da yükselmeye devam etti. 2024 Nisan ayında 1.128 adet olan ilk satış sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 53,8 artışla 1.736’ya çıktı. İzmir’de toplam konut satışları içinde ilk el konutların payı yüzde 24,8 olarak gerçekleşti.

İkinci el konutlara yoğun ilgi

İzmir’de ikinci el konut satışları geçen yıla göre yüzde 67,6 oranında artarak 5.278’e yükseldi. Toplam satışların yüzde 75,2’sini ikinci el konutlar oluşturdu. Bu veriler, yatırımcıların ve alıcıların ikinci el konutlara olan talebinin sürdüğünü ortaya koyuyor.

İpotekli satışlar ikiye katlandı

Nisan ayında ipotekli (kredili) satışlarda da ciddi bir sıçrama yaşandı. İzmir’de ipotekli konut satışları yüzde 117,8 artışla 1.165’e çıktı. Bu satışlar, toplam konut satışlarının yüzde 16,6’sını oluşturdu.

Yabancılara satışta ılımlı artış

Yabancı yatırımcıların İzmir’e ilgisi de hafif bir artışla devam etti. 2025 Nisan ayında yabancılara yapılan konut satışları 33 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,9’luk artış anlamına geliyor. Türkiye genelinde ise yabancılara toplam 1.440 konut satıldı. En fazla yabancıya satış yapılan iller sırasıyla İstanbul (529), Antalya (497) ve Mersin (117) oldu.

Buca zirvede, Menemen ve Torbalı takipte

İzmir’in ilçeleri arasında en fazla konut satışı Buca’da gerçekleşti. Nisan ayında 975 konutun el değiştirdiği Buca’yı, 811 satışla Menemen ve 640 satışla Torbalı izledi. Karşıyaka’da 637, Çiğli’de ise 414 konut satışı yapıldı. Diğer ilçelerdeki satış rakamları ise şu şekilde oldu:

Karabağlar: 384 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan cari açık mesajı

Bornova: 373

Konak: 328

Bayraklı: 298

Seferihisar: 215

İzmir’de konut satışlarındaki bu yükseliş, hem yerli hem de yabancı yatırımcıların gözünü tekrar Ege’nin incisine çevirdiğini gösteriyor. Önümüzdeki aylarda da bu trendin devam edip etmeyeceği merak konusu.