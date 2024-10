Dünya Robot Olimpiyatı 2024 Türkiye ile bir kez daha bilim ve robotiğe meraklı gençler İzmir’de buluşacak. Farklı ülkelerden katılımcıların yer alacağı fuarda, çocuklar ve gençler robotik teknolojilerle ilgili bilgilerini genişletirken aynı zamanda dünyanın farklı yerlerinden gelen yaşıtlarıyla fikir alışverişinde bulunacak. 28-30 Kasım tarihleri arasında Fuar İzmir'de gerçekleşecek dünya çapındaki bu etkinlik için başvurular devam ediyor.



Organizasyon, sadece bilimsel ve teknolojik gelişime katkı sağlamakla kalmayacak aynı zamanda kültürel çeşitlilik ve küresel iş birliği bilincini de artıracak. Bu yıl “Earth Allies” teması altında gerçekleştirilecek finalde, bir yandan gezegenimizin sınırlı kaynaklarının verimli ve adil kullanımına odaklanan katılımcılar, diğer yandan da doğal afetler yaşanmadan ve yaşandıktan sonra robotik çözümlerden nasıl faydalanabileceğimize dair önerilerini paylaşacak.



90 ülkeden 3 bin bilim ve robot meraklısı

WRO 2024, dünyanın dört bir yanından bilime ve teknolojiye merak duyan çocukları ve gençleri bir araya getirerek İzmir’i, küresel teknoloji ve bilim sahnesine taşıyor. 90’dan fazla ülkeden bilim meraklısı 3 bine yakın kişinin bu organizasyonda yer alması bekleniyor. İzmir, bu uluslararası etkinlikle büyük bir turizm hareketliliği de yaşayacak. 90 ülkeden gelen misafirler, 8 bin 500 yıllık geçmişe sahip İzmir’in eşsiz tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı bulacak. Etkinlik sayesinde İzmir’deki oteller, restoranlar ve turistik mekanlar binlerce misafiri ağırlayacak. Dünya Robot Olimpiyatı Türkiye Uluslararası finalleri, 2016 yılından bu yana İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ ve Bilim Kahramanları Derneği iş birliğiyle Fuar İzmir’de düzenleniyor.



8-19 yaş aralığındaki gençlerin projeleri yarışacak

Dünya Robot Olimpiyatı, ilkokuldan üniversiteye kadar geniş bir yaş aralığındaki öğrencilerin yenilikçi düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan, eğitici ve düşündürücü robotik turnuvalar ve etkinlikler sunuyor. 8-19 yaş grubundaki çocuklar, her yıl belirlenen temaya göre takımlarıyla birlikte robotik projeler üzerinde çalışıyor.



Dört klasmanda düzenleniyor

Etkinliğin yarışmaları dört farklı klasmanda, üç ayrı yaş grubunda düzenlenecek. Her klasmanda belirlenen hedefler ve çalışma alanları farklılık gösteriyor. “Geleceğin Mucitleri” klasmanında katılımcılar, insanların doğa ile uyum içinde yaşamalarına yardımcı olacak robotik çözümler geliştirecek ve çözümlerini canlı olarak etkinlikte jürilerle paylaşacak. “Geleceğin Mühendisleri” klasmanında takımlar, bir oyun sahasında otonom araçlar kullanacak. Takımlar, diledikleri malzemeleri ve yazılımları kullanarak inşa ettikleri ve kodladıkları otonom araçların verilen görevleri kurallara uygun şekilde tamamlamasını sağlamaya çalışacak. “RoboMission” klasmanında ise katılımcılar, bir oyun alanında görevleri yerine getiren robotlar tasarlayacak. “RoboSpor” klasmanında da takımlar, bir tenis maçında diğer takımların robotlarıyla rekabet edebilecek robotlar tasarlayacak. Bir maçta her iki takımın sahada iki robotu olacak ve robotlar, oyunu otonom olarak oynayacak.

Hem kentin hem de Türkiye’nin bilimsel ve kültürel tanıtımına büyük katkı sağlayacak, gelecek nesiller için güçlü bir ilham kaynağı olacak WRO 2024 Türkiye hakkında daha fazla bilgiye www.wro2024.org adresinden ulaşmak mümkün.